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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.10.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.10.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında,
Yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiş olan Bayram Kınay'ın yerine, 13735064896 T.C. kimlik numaralı Maslak Mah. Eski Büyükdere N N9/Kat:14 D:51 Sariyer/İstanbul adresinde ikamet eden Ömer Özbay'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı neticesinde Pamukova Elektrik Üretim A.Ş ‘nin Yönetim Kurulu Başkanı , Ömer Özbay'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Mustafa Necip Uludağ'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Fevzi Bulut ve Gürdal Aydoğdu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına,
karar verilmiştir.
Kamuyonun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878083


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