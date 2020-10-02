***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.10.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında,Yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiş olan Bayram Kınay'ın yerine, 13735064896 T.C. kimlik numaralı Maslak Mah. Eski Büyükdere N N9/Kat:14 D:51 Sariyer/İstanbul adresinde ikamet eden Ömer Özbay'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasınaYönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı neticesinde Pamukova Elektrik Üretim A.Ş ‘nin Yönetim Kurulu Başkanı , Ömer Özbay'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Mustafa Necip Uludağ'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Fevzi Bulut ve Gürdal Aydoğdu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına,karar verilmiştir.Kamuyonun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878083BIST