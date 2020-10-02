***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.10.2020 18:15
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.10.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantısında,
Yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibariyle istifa etmiş olan Bayram Kınay'ın yerine, 13735064896 T.C. kimlik numaralı Maslak Mah. Eski Büyükdere N N9/Kat:14 D:51 Sariyer/İstanbul adresinde ikamet eden Ömer Özbay'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına
Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı neticesinde Pamukova Elektrik Üretim A.Ş ‘nin Yönetim Kurulu Başkanı , Ömer Özbay'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Mustafa Necip Uludağ'ın Yönetim Kurulu Üyesi, Fevzi Bulut ve Gürdal Aydoğdu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına,
karar verilmiştir.
Kamuyonun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878083
BIST
17:591.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,73
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
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1.150
En Düşük
1.138
17:597,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0195
|Açılış
|: 7,7650
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|Önceki Kapanış
|: 7,7850
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7,7792
En Düşük
7,7250
17:599,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0045
|Açılış
|: 9,0450
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|Önceki Kapanış
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9,1311
En Düşük
9,0459
17:59475,86
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|Açılış
|: 475,86
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|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MERKO
|14,52
|166.607.371
|% 10,00
|
|DYOBY
|9,02
|142.311.289
|% 10,00
|
|MRSHL
|410,30
|15.514.711
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|2.486.634
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.936.824
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|653.704
|% -10,00
|
|TACTR
|13,96
|2.468.728
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|968.912
|% -9,99
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.769.177
|% -9,98
|
|SISE
|7,02
|2.463.965.247
|% 1,59
|
|THYAO
|10,61
|2.447.040.538
|% 0,66
|
|GARAN
|7,12
|1.590.779.480
|% 0,00
|
|ASELS
|18,38
|1.259.134.792
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,43
|860.836.225
|% 0,59
|
|SKBNK
|1,62
|578.283.223
|% 3,18
|
|SISE
|7,02
|2.463.965.247
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,43
|860.836.225
|% 0,59
|
|THYAO
|10,61
|2.447.040.538
|% 0,66
|
|GARAN
|7,12
|1.590.779.480
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7615
|7,7655
|% 0,25
|
|Euro
|9,0964
|9,1022
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0208
|10,0711
|% 0,75
|
|Frank
|8,4116
|8,4623
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0652
|2,0756
|% 0,36
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|1,68
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,16
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|39,40
|39,40
|-1,53
|
Seans Raporu
17:59
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17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
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17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
-
17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
-
17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS