***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.10.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Sayın Sinan SİVRİKAYA'nın yerine Şirketimizin bağlı bulunduğu grup şirketlerinde görevli, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (209230), Türev Araçlar Lisansı (307108) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme (702300) lisanslarına sahip Sayın Mustafa ARSLAN Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878303BIST