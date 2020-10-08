***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2020 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından, 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeye sahip Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 1.360.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet (%80) borsada işlem görmeyen statüde payın Bayram Kınay'dan devir alındığı ve Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunulacağı ve süresi içerinde SPK'ya gerekli başvurunun yapılacağı kamuya duyurulmuştu.Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak üzere Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle SPK'ya bugün (08.10.2020) itibariyle gerekli başvuru yapılmıştır.Söz konusu başvuru kapsamında, zorunlu pay alım teklifi fiyatı, Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) madde 15/(1) uyarınca pay devir işlemlerinin kamuya duyurulduğu 30.09.2020 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 4,94 TL olarak belirlenmiştir. Zorunlu pay alım teklifi fiyatı ile zorunlu pay alım teklifinin başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili diğer hususlar SPK onayı doğrultusunda kesinlik kazanacaktır.Konu hakkındaki yeni gelişmeler oldukça ilgili mevzuat kapsamında kamuoyuna duyurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880183BIST