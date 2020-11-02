***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.10.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin diğer ortaklarına yapılacak zorunlu pay alım teklifi fiyatının tespiti amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu' nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerleme raporunun özeti ekte yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 15.maddesinin 3.c no' lu alt bendi gereği çerçevesinde pay alım fiyatı hesaplamada en yüksek sonucu veren yöntem olduğu dikkate alınarak, zorunlu pay alımına konu anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten (30.09.2020) önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması olan 5,06 TL olarak tespit edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885491BIST