***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2020 14:05
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Halka Açık 3400000 TRY 20
Bayram KINAY 13600000 TRY 80
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875895
BIST
14:051.104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -7,47
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.100
14:057,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0516
|Açılış
|: 7,6320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6071
En Düşük
7,5393
14:058,9690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
14:05472,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,58
|Açılış
|: 472,35
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
471,35
BIST En Aktif Hisseler14:05
|EGPRO
|21,34
|7.127.638
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|7.154.017
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.948,10
|1.461.075
|% 10,00
|
|SODSN
|20,46
|729.419
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.548.931
|% 10,00
|
|PKENT
|899,10
|489.110
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|6.913.804
|% -10,00
|
|KENT
|420,00
|1.931.911
|% -7,87
|
|ARMDA
|85,50
|12.221.528
|% -6,35
|
|DOBUR
|19,19
|47.509
|% -5,65
|
|SISE
|6,50
|766.789.253
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,28
|639.368.562
|% 1,23
|
|RTALB
|53,35
|338.339.823
|% 5,02
|
|GARAN
|6,57
|284.644.225
|% -1,35
|
|PETKM
|4,35
|261.929.440
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,28
|639.368.562
|% 1,23
|
|SISE
|6,50
|766.789.253
|% 1,72
|
|EKGYO
|1,75
|145.744.541
|% -1,69
|
|DOHOL
|2,34
|176.535.749
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,54
|93.930.709
|% 0,65
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6045
|7,6071
|% 0,68
|
|Euro
|8,9633
|8,9690
|% 0,07
|
|Sterlin
|9,7486
|9,7975
|% 0,19
|
|Frank
|8,2910
|8,3409
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0216
|2,0317
|% 0,66
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-19,00
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.135
|3.182
|-18,00
|
|Tam
|3.124
|3.202
|-14,64
|
|Yarım
|1.510
|1.549
|-7,08
|
|Çeyrek
|757
|774
|-3,54
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|-0,82
|