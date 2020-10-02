Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
VERUSA HOLDİNG A.Ş. 13.600.000,00 TRY 80,00
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 6.936.000,00 TRY 40,80

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MUSTAFA ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.09.2020 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet 80 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
ÖMER ÖZBAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 02.10.2020 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.09.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
GÜRDAL AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.05.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766145 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi
FEVZİ BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 28.05.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766145 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878086


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.145
Değişim :  0,13% |  1,52
Açılış :  1.139  
Önceki Kapanış :  1.144  
En Yüksek
1.150 En Düşük
1.138
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DYOBY 9,02 142.734.607 % 10,00  
NIBAS 29,70 3.257.319 % 10,00  
ALCAR 143,00 62.711.096 % 10,00  
MERKO 14,52 166.618.522 % 10,00  
MRSHL 410,30 15.514.711 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7617 7,7713 % 0,33  
Euro 9,0907 9,1102 % 0,14  
Sterlin 10,0118 10,0620 % 0,65  
Frank 8,4062 8,4569 % 0,14  
Riyal 2,0634 2,0738 % 0,27  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 1,68  
Altın Gr. 476 476 1,35  
Cumhuriyet 3.143 3.190 0,00  
Tam 3.129 3.208 3,37  
Yarım 1.512 1.552 1,63  
Çeyrek 758 776 0,81  
Gümüş.Ons 24,11 24,16 0,33  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,08  
B. Petrol 39,40 39,40 -1,53  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru