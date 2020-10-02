***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)VERUSA HOLDİNG A.Ş. 13.600.000,00 TRY 80,00VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 6.936.000,00 TRY 40,80Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviPAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MUSTAFA ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.09.2020 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet 80 A ve B Grubu Bağımsız Üye DeğilÖMER ÖZBAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 02.10.2020 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.09.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye DeğilGÜRDAL AYDOĞDU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 28.05.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766145 Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiFEVZİ BULUT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 28.05.2019 İcrada Görevli Değil - - Evet Yoktur Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766145 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878086BIST