***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.11.2020 18:16
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
PAMUKOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ MUSTAFA ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.09.2020 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Üyesi Evet 80 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
ÖMER ÖZBAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 02.10.2020 İcrada Görevli Yoktur Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA NECİP ULUDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.09.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Grup Şirketlerinde ve Bağlı Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değil
MİTHAT KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.11.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur Verusaturk GSYO A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
ABDULLAH AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 18.11.2020 İcrada Görevli Değil Yoktur - Evet Yoktur Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889108
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 35,00
|Açılış
|: 1.264
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|Önceki Kapanış
|: 1.260
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1.295
En Düşük
1.264
18:057,6828
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0167
|Açılış
|: 7,7500
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|Önceki Kapanış
|: 7,7750
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7,7897
En Düşük
7,6680
18:059,1264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0114
|Açılış
|: 9,1700
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|Önceki Kapanış
|: 9,2150
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9,2485
En Düşük
9,1008
18:05463,16
En Yüksek
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|: -0,56%
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|Açılış
|: 463,16
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|Önceki Kapanış
|: 465,76
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468,96
En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6788
|7,6828
|% -0,22
|
|Euro
|9,1136
|9,1264
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,1724
|10,2234
|% -0,01
|
|Frank
|8,4082
|8,4589
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0414
|2,0516
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-5,91
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HUBVC
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