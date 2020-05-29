***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi29/05/2020Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıDenetim Komitesi tarafından onaylanmış OCAK MART 2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II no 14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımız ve faaliyet raporumuz hakkındaŞirketimiz 31.03.2020 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmış mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğineŞirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğiniŞirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibari ile mali tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİBayram KINAY Gürdal AYDOĞDUYönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847814BIST