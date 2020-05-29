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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

29.05.2020 18:40
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***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/05/2020
Karar Sayısı
3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Denetim Komitesi tarafından onaylanmış OCAK MART 2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II no 14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Tebliği uyarınca hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarımız ve faaliyet raporumuz hakkında
Şirketimiz 31.03.2020 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmış mali tablo ve dipnotlarının tarafımızca incelendiğine
Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yada açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini
Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde raporların ilişkin olduğu dönem itibari ile mali tabloların ve rapordaki diğer mali konularla ilgili bilgilerin şirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeğe doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
         Bayram KINAY                                                            Gürdal AYDOĞDU
   Yönetim Kurulu Başkanı                            Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847814


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ISBTR 58.900,00 1.631.752 % 9,99  
PKENT 188,50 2.474.454 % 9,98  
FENER 11,83 203.792.841 % 9,94  
EGGUB 66,40 5.944.724 % 9,93  
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Frank 7,0631 7,1057 % 0,37  
Riyal 1,8106 1,8197 % 0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.734 1.734 15,52  
Altın Gr. 381 381 4,31  
Cumhuriyet 2.468 2.500 26,30  
Tam 2.541 2.569 19,40  
Yarım 1.240 1.254 13,20  
Çeyrek 620 628 6,60  
Gümüş.Ons 17,83 17,86 0,48  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 0,11  
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