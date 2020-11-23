***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
23.11.2020 18:15
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Yeni Unvan
PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
23/11/2020
Açıklamalar
18.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda alınan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.11.2020 tarihinde tescil edilen karar doğrultusunda şirketimizin yeni unvanı "PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş" olarak değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889617
BIST
18:051.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -9,70
|Açılış
|: 1.329
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|Önceki Kapanış
|: 1.324
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1.336
En Düşük
1.299
18:057,8761
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 0,2571
|Açılış
|: 7,9500
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|Önceki Kapanış
|: 7,6800
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7,9540
En Düşük
7,6149
18:059,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 3,20%
|| 0,2895
|Açılış
|: 9,4400
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|Önceki Kapanış
|: 9,0850
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9,4632
En Düşük
9,0241
18:05465,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,48
|Açılış
|: 465,33
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|Önceki Kapanış
|: 458,85
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477,72
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.078,40
|295.925.547
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|16.261.785
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|819.161
|% 10,00
|
|POLTK
|352,00
|1.367.994
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.557,00
|296.758.629
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,66
|910.408
|% -9,96
|
|TDGYO
|11,93
|11.575.135
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|2.270.088
|% -9,89
|
|ALMAD
|2,39
|4.545.660
|% -9,81
|
|ATSYH
|4,36
|193.989
|% -9,17
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|THYAO
|11,74
|2.389.291.085
|% -1,18
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,08
|2.950.448.154
|% 7,77
|
|KRDMD
|4,82
|1.824.700.591
|% 0,21
|
|SISE
|7,08
|2.534.666.785
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,94
|1.052.190.872
|% -4,85
|
|GARAN
|9,07
|3.158.577.183
|% -4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8715
|7,8761
|% 3,37
|
|Euro
|9,3071
|9,3312
|% 3,20
|
|Sterlin
|10,4451
|10,4974
|% 3,44
|
|Frank
|8,5882
|8,6399
|% 3,13
|
|Riyal
|2,0931
|2,1036
|% 3,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-34,87
|
|Altın Gr.
|465
|465
|6,59
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,55
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|0,92
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Seans Raporu
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