***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanBOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.Yeni UnvanPAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi23/11/2020Açıklamalar18.11.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantımızda alınan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.11.2020 tarihinde tescil edilen karar doğrultusunda şirketimizin yeni unvanı "PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş" olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889617BIST