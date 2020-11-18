***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.11.2020 18:14
***BMELK*** BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18 Kasım 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Temsilci: Mustafa ÜNAL)'nin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın Ömer ÖZBAY'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi
Mithat Kılıç - Başkan
Abdullah Aksoy - Üye
Kurumsal Yönetim Komitesi
Abdullah Aksoy – Başkan
Mithat Kılıç - Üye
Mustafa Arslan – Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mithat Kılıç - Başkan
Abdullah Aksoy – Üye
Komitelerin mevcut çalışma esasları Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889106
BIST
18:051.295
En Yüksek
|Değişim
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En Düşük
462,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|142.202.534
|% 10,00
|
|BERA
|11,44
|66.114.743
|% 10,00
|
|CASA
|55,00
|1.064.910
|% 10,00
|
|LINK
|47,32
|5.748.444
|% 10,00
|
|KENT
|389,90
|9.678.617
|% 9,99
|
|UZERB
|27,94
|270.627
|% -9,99
|
|TKURU
|314,00
|329.386
|% -9,98
|
|BMELK
|20,56
|2.219.160
|% -9,98
|
|MARTI
|2,99
|63.738.183
|% -9,94
|
|VAKKO
|6,46
|416.803.512
|% -9,90
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|AKBNK
|6,27
|1.777.696.618
|% 4,67
|
|THYAO
|11,70
|1.486.614.433
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,93
|3.405.349.804
|% 9,74
|
|GARAN
|8,85
|7.697.717.228
|% 5,11
|
|KRDMD
|4,59
|2.651.456.272
|% 9,81
|
|EKGYO
|1,99
|1.081.003.388
|% 4,19
|
|SKBNK
|1,52
|565.326.711
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6788
|7,6828
|% -0,22
|
|Euro
|9,1136
|9,1264
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,1724
|10,2234
|% -0,01
|
|Frank
|8,4082
|8,4589
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0414
|2,0516
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-5,91
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-30,00
|
|Tam
|3.086
|3.166
|-26,06
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|748
|766
|-6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|44,66
|44,66
|0,91
|
Seans Raporu
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