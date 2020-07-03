BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|38,84
|46.605.348
|% 9,97
|ULAS
|5,64
|9.907.055
|% 9,94
|DOBUR
|14,60
|3.243.972
|% 9,94
|MARKA
|2,66
|61.057.219
|% 9,92
|BURCE
|10,53
|17.366.154
|% 9,92
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5318
|8,5746
|% 0,14
|Frank
|7,2358
|7,2794
|% 0,20
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,68
|Altın Gr.
|392
|392
|0,64
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|4,10
|Tam
|2.612
|2.625
|4,30
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,10
|Çeyrek
|634
|643
|1,00
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,07
|0,11
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,03
|B. Petrol
|42,85
|42,85
|-0,29
Seans Raporu
- 17:59XU100 Endeks 115, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 19, 491.00 milyon TL de
- 17:54 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KRDMD, THYAO
- 17:54XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1477, 65 kaybederek (% -1.36 ) 106, 808
- 17:54 Tavandan işlem gören hisse senedleri : METAL, ISBIR, ORMA, KPHOL, IHYAY
- 17:54 KUTPO, BURCE, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında