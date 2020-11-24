***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği
24.11.2020 15:57
***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )
İlgili Şirketler [BMELK]
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Kod Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Pazar
YAKIN İZLEME PAZARI
Şirketin Eski Unvanı
BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Eski Bülten Adı
BOMONTI ELEKTRIK
Yeni Bülten Adı
PAMUKOVA ELEKTRIK
Eski Kod
BMELK
Yeni Kod
PAMEL
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/12/2020
Açıklamalar
Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan "BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş." nin ticaret unvanının "PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 25/11/2020 tarihinden itibaren "PAMUKOVA ELEKTRIK" olarak mevcut "BMELK" işlem kodu 01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "PAMEL" olarak değiştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889763
BIST
16:531.314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:537,9837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0964
|Açılış
|: 7,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:539,4681
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1301
|Açılış
|: 9,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:53463,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,45
|Açılış
|: 463,19
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:53
|EGEEN
|1.712,70
|308.171.748
|% 10,00
|
|ALCAR
|233,20
|278.680.967
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|CMBTN
|166,30
|50.631.046
|% 9,99
|
|ERBOS
|33,26
|99.267.919
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,02
|4.351.806.483
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,11
|2.915.375.602
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.086.171.583
|% 0,00
|
|GUBRF
|46,62
|1.659.772.547
|% -7,22
|
|THYAO
|11,84
|1.460.616.356
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,11
|2.915.375.602
|% 1,44
|
|YKBNK
|2,94
|2.086.171.583
|% 0,00
|
|GARAN
|9,02
|4.351.806.483
|% -0,55
|
|TSKB
|2,58
|955.330.976
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,51
|561.625.213
|% 2,03
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9793
|7,9837
|% 1,22
|
|Euro
|9,4608
|9,4681
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,5850
|10,6380
|% 1,07
|
|Frank
|8,6964
|8,7488
|% 1,05
|
|Riyal
|2,1172
|2,1278
|% 0,97
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-31,27
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-2,32
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|-76,00
|
|Tam
|3.072
|3.151
|-84,15
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-40,71
|
|Çeyrek
|745
|762
|-20,35
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,66
|46,66
|0,62
|