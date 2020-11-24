***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği









***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )İlgili Şirketler [BMELK]İlgili Fonlar []TürkçeKod DeğişikliğiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PazarYAKIN İZLEME PAZARIŞirketin Eski UnvanıBOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.Şirketin Yeni UnvanıPAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Eski Bülten AdıBOMONTI ELEKTRIKYeni Bülten AdıPAMUKOVA ELEKTRIKEski KodBMELKYeni KodPAMELKod Değişikliği Geçerlilik Tarihi01/12/2020AçıklamalarBorsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan "BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş." nin ticaret unvanının "PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 25/11/2020 tarihinden itibaren "PAMUKOVA ELEKTRIK" olarak mevcut "BMELK" işlem kodu 01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "PAMEL" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889763BIST