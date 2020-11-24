Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği

24.11.2020 15:57



***BMELK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kod Değişikliği )

İlgili Şirketler [BMELK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kod Değişikliği

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

İlgili Pazar
YAKIN İZLEME PAZARI
Şirketin Eski Unvanı
BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Şirketin Yeni Unvanı
PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Eski Bülten Adı
BOMONTI ELEKTRIK
Yeni Bülten Adı
PAMUKOVA ELEKTRIK
Eski Kod
BMELK
Yeni Kod
PAMEL
Kod Değişikliği Geçerlilik Tarihi
01/12/2020
Açıklamalar

Borsamız Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmekte olan "BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş." nin ticaret unvanının "PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş." olarak değişmesi nedeniyle Bülten adı 25/11/2020 tarihinden itibaren "PAMUKOVA ELEKTRIK" olarak mevcut "BMELK" işlem kodu 01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "PAMEL" olarak değiştirilecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889763


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:531.314
Değişim :  0,01% |  0,13
Açılış :  1.323  
Önceki Kapanış :  1.314  
En Yüksek
1.334 En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler16:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEEN 1.712,70 308.171.748 % 10,00  
ALCAR 233,20 278.680.967 % 10,00  
POLTK 387,20 884.365 % 10,00  
CMBTN 166,30 50.631.046 % 9,99  
ERBOS 33,26 99.267.919 % 9,99  
daha fazla
16:53 Alış Satış %  
Dolar 7,9793 7,9837 % 1,22  
Euro 9,4608 9,4681 % 1,39  
Sterlin 10,5850 10,6380 % 1,07  
Frank 8,6964 8,7488 % 1,05  
Riyal 2,1172 2,1278 % 0,97  
daha fazla
16:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 -31,27  
Altın Gr. 463 463 -2,32  
Cumhuriyet 3.086 3.132 -76,00  
Tam 3.072 3.151 -84,15  
Yarım 1.485 1.524 -40,71  
Çeyrek 745 762 -20,35  
Gümüş.Ons 23,13 23,16 -0,44  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,05  
B. Petrol 46,66 46,66 0,62  
Seans Raporu 16:53
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru