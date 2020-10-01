***BMELK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.10.2020 09:13
***BMELK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877599
BIST
10:401.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.146
10:407,7061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0152
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:409,0426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0136
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
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9,0945
En Düşük
8,9695
10:40468,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,84
|Açılış
|: 468,86
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:40
|KENT
|367,50
|773.588
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|10.503.354
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|90.570.803
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.752.583
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|544.925.378
|% -3,01
|
|ASELS
|19,64
|397.612.097
|% 1,66
|
|GARAN
|7,14
|317.606.903
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,36
|158.057.716
|% -0,88
|
|GUBRF
|32,88
|149.417.877
|% 2,37
|
|SISE
|7,10
|544.925.378
|% -3,01
|
|KRDMD
|3,36
|158.057.716
|% -0,88
|
|GARAN
|7,14
|317.606.903
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,14
|84.355.300
|% 0,47
|
|ODAS
|2,82
|104.215.415
|% -0,70
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6992
|7,7061
|% -0,20
|
|Euro
|9,0339
|9,0426
|% -0,15
|
|Sterlin
|9,9229
|9,9727
|% -0,03
|
|Frank
|8,3296
|8,3798
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0458
|2,0561
|% -0,08
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|10,66
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|0,08
|
|B. Petrol
|42,06
|42,06
|-0,24
|