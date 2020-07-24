***BMELK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.07.2020 10:00
***BMELK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BMELK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Serdar Ceylan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861511
BIST
18:05119.031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
0
En Düşük
0
18:056,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0053
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8498
En Düşük
6,8335
18:057,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0125
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9572
En Düşük
7,9191
18:05415,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 415,34
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
416,08
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|6,90
|52.133.722
|% 0,00
|
|PEKGY
|9,25
|7.808.992
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,73
|37.383.573
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 0,00
|
|TUPRS
|87,75
|712.038.682
|% 0,00
|
|DYOBY
|6,90
|52.133.722
|% 0,00
|
|PEKGY
|9,25
|7.808.992
|% 0,00
|
|SKTAS
|3,73
|37.383.573
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 0,00
|
|TUPRS
|87,75
|712.038.682
|% 0,00
|
|ASELS
|35,14
|2.277.801.158
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% 0,00
|
|THYAO
|11,83
|1.090.325.234
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 0,00
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|1.120.767.953
|% 0,00
|
|ODAS
|2,76
|836.395.493
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,28
|1.034.561.372
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,11
|742.637.725
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|521.395.161
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7025
|8,7461
|% 0,15
|
|Frank
|7,3799
|7,4244
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-0,10
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.704
|2.729
|4,90
|
|Tam
|2.785
|2.800
|5,00
|
|Yarım
|1.352
|1.370
|2,50
|
|Çeyrek
|678
|686
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,52
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,95
|4,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,30
|43,30
|-0,03
|