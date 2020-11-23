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***BMELK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

23.11.2020 12:48



***BMELK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi BMELK Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler BMELK

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı BOMONTİ ELEKTRİK MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 18967
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 23.11.2020
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 10:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 07.12.2020
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 16:30

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 Hamiline Değil - 5,06

Ek Açıklamalar
Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket, BMELK) Bayram Kınay'a ait 13.600.000 TL nominal tutarlı 13.600.000 adet payının (1.360.000 adet A grubu ve 12.240.000 adet B grubu olmak üzere) 30.09.2020 tarihinde Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından devralınmasıyla Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulundurmaya başlayan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından BMELK' in 1 TL nominal değerli B grubu payı için 5,06 TL'den olmak üzere 23.11.2020 – 07.12.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.
Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu KAP'ta, şirketin www.bomontielektrik.com.tr, pay alım teklifine aracılık eden www.metroyatirim.com.tr internet sitelerinde de yer almaktadır.
Pay alım teklifine aracılık işlemleri Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 23.11.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak, 07.12.2020 Pazartesi günü saat 16:30 itibarıyla sona erecektir.
Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten Metro Yatırım'ın 0212 344 09 13 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip info@metroyatirim.com.tr adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0 212 344 09 00 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek1- Bomonti Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf
EK: 2 Ek 2-Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf
EK: 3 Ek3-Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889539


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