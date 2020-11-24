***BMELK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***BMELK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BMELK Zorunlu Pay Alım Teklifi BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler BMELKİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 18967Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 23.11.2020Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 10:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 07.12.2020Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 16:30Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, BMELK, TREBOMO00012 Hamiline Değil - 5,06Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, BMELK, TREBOMO00012 23.11.2020 0 0 0 0 0B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 24.11.2020 0 0 0 0 0Ek AçıklamalarBomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket, BMELK) Bayram Kınay'a ait 13.600.000 TL nominal tutarlı 13.600.000 adet payının (1.360.000 adet A grubu ve 12.240.000 adet B grubu olmak üzere) 30.09.2020 tarihinde Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından devralınmasıyla Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulundurmaya başlayan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından BMELK' in 1 TL nominal değerli B grubu payı için 5,06 TL'den olmak üzere 23.11.2020 – 07.12.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Pay alım teklifi bilgi formu ve talep formu KAP'ta, şirketin www.bomontielektrik.com.tr, pay alım teklifine aracılık eden www.metroyatirim.com.tr internet sitelerinde de yer almaktadır.Pay alım teklifine aracılık işlemleri Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılacak olup, pay alım teklifine ilişkin süre 23.11.2020 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak, 07.12.2020 Pazartesi günü saat 16:30 itibarıyla sona erecektir.Pay Alım Teklifine katılacak yatırımcı veya temsilcisi tarafından öncelikle ekte yer alan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nun usulünce doldurulması, iki nüsha olarak imzalanması ve ekleri ile birlikte saklama hizmeti aldıkları kuruma iletilmesi gerekmektedir. Saklama hizmeti aldıkları kurum tarafından da Talep Formu ve eklerinin pay alım teklifi süresi içinde aracılık faaliyetlerini yürüten Metro Yatırım'ın 0212 344 09 13 numaralı faksına veya ilgili form ve eklerini tarayıcıdan geçirip info@metroyatirim.com.tr adresine e-posta yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. Faks yolu ile yapılan gönderimlerde 0 212 344 09 00 nolu telefondan gönderilen faksın teyidinin alınması gerekmektedir.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek1- Bomonti Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdfEK: 2 Ek 2-Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfEK: 3 Ek3-Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889809BIST