***BMELK* *MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***BMELK******MTY*** METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi PAMEL Zorunlu Pay Alım Teklifi BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler BMELKİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 18967Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 23.11.2020Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 10:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 07.12.2020Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 16:30Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, BMELK, TREBOMO00012 Hamiline Değil - 5,06Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, BMELK, TREBOMO00012 23.11.2020 0 0 0 0 0B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 24.11.2020 0 0 0 0 0B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 25.11.2020 0 0 0 0 0B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 26.11.2020 0 0 0 0 0B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 27.11.2020 0 0 0 0 0B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 30.11.2020 0 0 0 0 0B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 01.12.2020 0 0 0 0 0B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 02.12.2020 0 0 0 0 0B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 03.12.2020 0 0 0 0 0B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 04.12.2020 0 0 0 0 0B Grubu, BMELK, TREBOMO00012 07.12.2020 0 0 0 0 0Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, BMELK, TREBOMO00012 0 0 0Ek AçıklamalarPamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş 'nin (Şirket, PAMEL) Bayram Kınay'a ait 13.600.000 TL nominal tutarlı 13.600.000 adet payının (1.360.000 adet A grubu ve 12.240.000 adet B grubu olmak üzere) 30.09.2020 tarihinde Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından devralınmasıyla Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulundurmaya başlayan Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. tarafından PAMEL' in 1 TL nominal değerli B grubu payı için 5,60 TL'den olmak üzere 23.11.2020 – 07.12.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılmış olup, söz konusu pay alım teklifine katılan yatırımcı olmamıştır.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ek1- Bomonti Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdfEK: 2 Ek 2-Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfEK: 3 Ek3-Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891854BIST