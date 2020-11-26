***BMELK*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMELK*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yeni kurumsal web sitesi www.pamel.com.tr alan adı üzerinde yayına alınarak yatırımcılarımızın hizmetine sunulmaktadır.Öte yandan şirketimizin Borsa İşlem Kodu 01/12/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere "PAMEL" olarak değiştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890202BIST