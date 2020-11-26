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***BMELK*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2020 20:51



***BMELK*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.pamel.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@pamel.com.tr

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 13.06.2014 Türkiye BORSA İSTANBUL A.Ş. YAKIN İZLEME PAZARI

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1360000 TRY 8 Genel Kurulda 15 Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Yarısını Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 15640000 TRY 92 İmtiyazsız İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890203


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.342
Değişim :  1,28% |  17,02
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Önceki Kapanış :  1.325  
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RYSAS 9,68 137.641.065 % 10,00  
KLNMA 73,70 24.794.259 % 10,00  
LOGO 108,90 66.182.354 % 10,00  
BASCM 10,45 372.858 % 10,00  
COSMO 7,81 368.582 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8653 7,8706 % -1,03  
Euro 9,3729 9,3896 % -0,97  
Sterlin 10,4738 10,5263 % -1,37  
Frank 8,6430 8,6951 % -0,93  
Riyal 2,0912 2,1017 % -1,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.810 2,60  
Altın Gr. 458 458 -3,88  
Cumhuriyet 3.056 3.102 -39,00  
Tam 3.041 3.120 -37,86  
Yarım 1.470 1.509 -18,31  
Çeyrek 737 755 -9,16  
Gümüş.Ons 23,31 23,34 -0,03  
Gümüş Gr. 5,89 5,91 -0,07  
B. Petrol 47,85 47,85 -0,68  
Seans Raporu 18:05
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