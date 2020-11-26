***BMELK*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.11.2020 20:51
***BMELK*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
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Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Pay Senedi 13.06.2014 Türkiye BORSA İSTANBUL A.Ş. YAKIN İZLEME PAZARI
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 1360000 TRY 8 Genel Kurulda 15 Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Yarısını Aday Gösterme İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 15640000 TRY 92 İmtiyazsız İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890203
BIST
18:051.342
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,02
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.344
En Düşük
1.326
18:057,8706
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0816
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8461
18:059,3896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0920
|Açılış
|: 9,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3511
18:05457,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -4,08
|Açılış
|: 457,89
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
457,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RYSAS
|9,68
|137.641.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|73,70
|24.794.259
|% 10,00
|
|LOGO
|108,90
|66.182.354
|% 10,00
|
|BASCM
|10,45
|372.858
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|368.582
|% 10,00
|
|POLTK
|383,40
|1.327.996
|% -9,98
|
|MARKA
|6,41
|20.505.569
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.837.469
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|669.176
|% -9,95
|
|VANGD
|8,01
|1.647.887
|% -8,35
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|THYAO
|12,20
|2.123.823.892
|% 1,75
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,07
|1.526.352.772
|% 1,99
|
|GARAN
|9,34
|3.643.615.376
|% 2,98
|
|KRDMD
|5,18
|2.040.240.983
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,08
|818.043.571
|% 1,46
|
|TSKB
|2,67
|616.593.402
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8653
|7,8706
|% -1,03
|
|Euro
|9,3729
|9,3896
|% -0,97
|
|Sterlin
|10,4738
|10,5263
|% -1,37
|
|Frank
|8,6430
|8,6951
|% -0,93
|
|Riyal
|2,0912
|2,1017
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.810
|2,60
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-3,88
|
|Cumhuriyet
|3.056
|3.102
|-39,00
|
|Tam
|3.041
|3.120
|-37,86
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,31
|
|Çeyrek
|737
|755
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,91
|-0,07
|
|B. Petrol
|47,85
|47,85
|-0,68
|