***BMELK*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BMELK*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİnternet Adresi www.pamel.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@pamel.com.trPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıPay Senedi 13.06.2014 Türkiye BORSA İSTANBUL A.Ş. YAKIN İZLEME PAZARISermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 1360000 TRY 8 Genel Kurulda 15 Oy Hakkı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Yarısını Aday Gösterme İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 15640000 TRY 92 İmtiyazsız İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890203BIST