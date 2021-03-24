***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
24.03.2021 12:20
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2020
Açıklamalar
Bizim Menkul Değerler A.Ş. 31.12.2020 tarihli Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920130
BIST
12:291.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 17,76
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.396
En Düşük
1.372
12:297,9677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:299,4634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:29442,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,97
|Açılış
|: 442,91
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:29
|AYGAZ
|15,51
|42.863.431
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.607.252
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.551.973
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.633.068
|% 9,98
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|EMNIS
|24,10
|40.440
|% -3,83
|
|GSRAY
|3,64
|272.017.877
|% -3,70
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|GARAN
|7,23
|2.550.909.044
|% 0,56
|
|SASA
|47,24
|696.418.213
|% 8,25
|
|SISE
|7,18
|388.142.048
|% 1,56
|
|PETKM
|5,59
|378.516.552
|% 4,10
|
|AKBNK
|4,92
|375.147.242
|% 2,50
|
|GARAN
|7,23
|2.550.909.044
|% 0,56
|
|TSKB
|1,41
|130.544.948
|% 2,17
|
|YKBNK
|2,24
|196.630.997
|% 2,28
|
|EKGYO
|1,91
|150.746.982
|% 3,24
|
|AKBNK
|4,92
|375.147.242
|% 2,50
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9592
|7,9677
|% 0,35
|
|Euro
|9,4371
|9,4634
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,8747
|10,9293
|% -0,12
|
|Frank
|8,4712
|8,5222
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1139
|2,1245
|% 0,14
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|7,14
|
|Altın Gr.
|444
|444
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.925
|2.969
|20,00
|
|Tam
|2.913
|2.988
|24,20
|
|Yarım
|1.408
|1.445
|11,70
|
|Çeyrek
|706
|723
|5,86
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,06
|
|B. Petrol
|62,53
|62,53
|1,74
|