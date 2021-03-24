***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.03.2020AçıklamalarBizim Menkul Değerler A.Ş. 31.12.2020 tarihli Faaliyet Raporumuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920130BIST