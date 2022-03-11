***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
11.03.2022 15:07
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2021
Açıklamalar
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2021 4.DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORUMUZ EKTE YER ALMAKTADIR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009501
BIST
15:392.058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,75
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.067
En Düşük
2.043
15:3914,7989
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0556
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9941
En Düşük
14,7287
15:3916,2988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0455
|Açılış
|: 16,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,2413
15:39934,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -17,08
|Açılış
|: 935,51
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
960,83
En Düşük
932,28
BIST En Aktif Hisseler15:39
|GRSEL
|10,96
|20.767.260
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.628.774
|% 9,93
|
|FORMT
|1,08
|72.240.259
|% 8,00
|
|AVGYO
|3,00
|13.884.607
|% 7,91
|
|MEPET
|2,26
|13.461.526
|% 7,62
|
|KRSTL
|6,25
|13.253.328
|% -8,09
|
|ISSEN
|16,65
|38.559.078
|% -5,24
|
|AKFGY
|2,54
|100.282.101
|% -4,15
|
|MIPAZ
|5,16
|8.134.049
|% -3,91
|
|SKTAS
|3,00
|13.679.983
|% -3,85
|
|THYAO
|26,76
|4.407.558.727
|% 3,96
|
|KRDMD
|14,95
|3.393.485.190
|% -2,73
|
|SISE
|13,64
|1.876.505.397
|% 3,65
|
|EREGL
|34,26
|1.310.325.849
|% -1,04
|
|GARAN
|11,75
|1.293.598.723
|% 0,26
|
|KRDMD
|14,95
|3.393.485.190
|% -2,73
|
|ODAS
|1,53
|302.343.612
|% 1,32
|
|DOHOL
|3,25
|609.914.883
|% 4,17
|
|THYAO
|26,76
|4.407.558.727
|% 3,96
|
|YKBNK
|3,70
|526.178.331
|% 0,54
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7922
|14,7989
|% -0,37
|
|Euro
|16,2743
|16,2988
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,3254
|19,4223
|% -0,10
|
|Frank
|15,8079
|15,9032
|% -0,41
|
|Riyal
|3,9279
|3,9476
|% -0,33
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|-30,34
|
|Altın Gr.
|934
|934
|-17,94
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.285
|-166,00
|
|Tam
|6.172
|6.330
|-159,83
|
|Yarım
|2.983
|3.062
|-77,31
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|-38,66
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,51
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|-0,24
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,92
|