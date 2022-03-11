***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2021AçıklamalarBİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2021 4.DÖNEM KONSOLİDE OLMAYAN FAALİYET RAPORUMUZ EKTE YER ALMAKTADIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009501BIST