***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
19.03.2020 18:29
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.03.2019
Açıklamalar
Bizim Menkul Değerler A.Ş. 31.12.2019 Tarihli Konsolida Faaliyet Raporu Ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830857
BIST
18:0585.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -381,22
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
18:056,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0682
|Açılış
|: 6,5440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5479
En Düşük
6,4647
18:057,0006
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0737
|Açılış
|: 7,0620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
6,9925
18:05310,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,58
|Açılış
|: 310,29
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,39
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ISBTR
|31.780,30
|1.105.244
|% 10,00
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|ISGSY
|3,08
|38.562.301
|% 10,00
|
|MRSHL
|35,20
|525.321
|% 10,00
|
|TUKAS
|8,80
|524.452
|% 10,00
|
|HUBVC
|11,41
|101.182.572
|% -12,70
|
|PGSUS
|26,10
|183.043.065
|% -10,00
|
|MAVI
|30,60
|7.953.421
|% -10,00
|
|ERSU
|1,80
|8.826.664
|% -10,00
|
|LKMNH
|4,25
|918.378
|% -9,96
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ASELS
|21,10
|828.923.054
|% -2,94
|
|THYAO
|7,94
|743.932.282
|% 0,51
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|ISFIN
|2,86
|211.296.427
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,90
|442.966.850
|% -4,04
|
|GARAN
|7,58
|1.041.053.482
|% -5,25
|
|ODAS
|1,18
|130.806.950
|% -1,67
|
|ISGYO
|1,31
|141.133.901
|% 4,80
|
|IHLGM
|0,74
|73.536.502
|% -3,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5993
|7,6374
|% 1,14
|
|Frank
|6,6171
|6,6570
|% -0,74
|
|Riyal
|1,7338
|1,7424
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-11,72
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,09
|12,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|2,54
|2,55
|0,05
|
|B. Petrol
|26,66
|26,66
|1,78
|