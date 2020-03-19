***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 378.463.527 1.285.972.960Satışların Maliyeti19 -367.759.199 -1.274.198.089TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.704.328 11.774.871BRÜT KAR (ZARAR)10.704.328 11.774.871Genel Yönetim Giderleri20 -11.841.984 -10.178.776Pazarlama Giderleri20 -1.879.551 -2.062.585Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 786.212 445.174Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.014.906 -62.270Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.245.901 -83.586Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 0 94.431FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.245.901 10.845Finansman Gelirleri23 13.526.163 14.850.757Finansman Giderleri23 -532.152 -3.353.512Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.748.110 11.508.090Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.901.358 -3.089.284Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -2.311.298 -3.265.110Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 409.940 175.826SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.846.752 8.418.806DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)6.846.752 8.418.806Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.846.752 8.418.806Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.953.353 6.841.500Dönem Karı (Zararı)6.846.752 8.418.806Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.232.826 3.335.237Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10,11,20 1.092.676 197.450Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -61.558Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16,20 238.792 204.492Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.901.358 3.089.284Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler9,10,22 0 -94.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler17.263.466 -3.717.716Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 15.587.532 -208.544Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6 -2.223.394 6.264.084Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7,8 1.275.903 -1.822.833Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6 2.699.377 -6.943.337Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7,14,18 -75.952 -1.007.086Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları27.343.044 8.036.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -124.581 -110.686Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -3.265.110 -1.084.141YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.686.540 43.269Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9,10 0 94.825Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10,11 -1.686.540 -51.556FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI461.668 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri12 461.668 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.728.481 6.884.769NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.728.481 6.884.769DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 21.171.067 14.286.298DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 43.899.548 21.171.067Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 83.225.881 47.080.841Finansal Yatırımlar5 1.123.613 16.711.145Ticari Alacaklar6 3.314.137 1.090.743İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 10 17.720İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.314.127 1.073.023Diğer Alacaklar7 291.940 619.727İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 490 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 291.450 619.727Peşin Ödenmiş Giderler8 123.114 190.210Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 0 8.187ARA TOPLAM88.078.685 65.700.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR88.078.685 65.700.853DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 186.711 1.419.328 1.163.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.419.328 1.163.201TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.443.929 1.163.201TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER44.226.431 28.379.001ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.391.430 44.689.273Ödenmiş Sermaye17 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-654.771 -510.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)-654.771 -510.176Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.043.022 1.043.022Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 19.156.427 10.737.621Net Dönem Karı veya Zararı6.846.752 8.418.806TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.391.430 44.689.273TOPLAM KAYNAKLAR95.617.861 73.068.274Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -230.977 1.043.022 5.622.756 5.114.865 36.549.666 36.549.666Transferler17 5.114.865 -5.114.865Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -279.199 8.418.806 8.139.607 8.139.607Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273Transferler17 8.418.806 -8.418.806Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17 -144.595 6.846.752 6.702.157 6.702.157Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.846.752 8.418.806DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-144.595 -279.199Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-185.378 -357.948Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler40.783 78.749Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-144.595 -279.199TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.702.157 8.139.607Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.702.157 8.139.607http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830848BIST