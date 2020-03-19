***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
19.03.2020 18:26
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 378.463.527 1.285.972.960
Satışların Maliyeti
19 -367.759.199 -1.274.198.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.704.328 11.774.871
BRÜT KAR (ZARAR)
10.704.328 11.774.871
Genel Yönetim Giderleri
20 -11.841.984 -10.178.776
Pazarlama Giderleri
20 -1.879.551 -2.062.585
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 786.212 445.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.014.906 -62.270
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.245.901 -83.586
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 94.431
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.245.901 10.845
Finansman Gelirleri
23 13.526.163 14.850.757
Finansman Giderleri
23 -532.152 -3.353.512
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.748.110 11.508.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.901.358 -3.089.284
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -2.311.298 -3.265.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 409.940 175.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.846.752 8.418.806
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.846.752 8.418.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.846.752 8.418.806
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.953.353 6.841.500
Dönem Karı (Zararı)
6.846.752 8.418.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.232.826 3.335.237
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11,20 1.092.676 197.450
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -61.558
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16,20 238.792 204.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 1.901.358 3.089.284
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9,10,22 0 -94.431
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.263.466 -3.717.716
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 15.587.532 -208.544
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.223.394 6.264.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8 1.275.903 -1.822.833
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.699.377 -6.943.337
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,18 -75.952 -1.007.086
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.343.044 8.036.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -124.581 -110.686
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -3.265.110 -1.084.141
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.686.540 43.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9,10 0 94.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10,11 -1.686.540 -51.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
461.668 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 461.668 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.728.481 6.884.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.728.481 6.884.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 21.171.067 14.286.298
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 43.899.548 21.171.067
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 83.225.881 47.080.841
Finansal Yatırımlar
5 1.123.613 16.711.145
Ticari Alacaklar
6 3.314.137 1.090.743
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 10 17.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.314.127 1.073.023
Diğer Alacaklar
7 291.940 619.727
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 490 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 291.450 619.727
Peşin Ödenmiş Giderler
8 123.114 190.210
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 0 8.187
ARA TOPLAM
88.078.685 65.700.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.078.685 65.700.853
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 186.711 1.419.328 1.163.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.419.328 1.163.201
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.443.929 1.163.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.226.431 28.379.001
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.391.430 44.689.273
Ödenmiş Sermaye
17 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-654.771 -510.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-654.771 -510.176
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 19.156.427 10.737.621
Net Dönem Karı veya Zararı
6.846.752 8.418.806
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.391.430 44.689.273
TOPLAM KAYNAKLAR
95.617.861 73.068.274
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -230.977 1.043.022 5.622.756 5.114.865 36.549.666 36.549.666
Transferler
17 5.114.865 -5.114.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -279.199 8.418.806 8.139.607 8.139.607
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273
Transferler
17 8.418.806 -8.418.806
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -144.595 6.846.752 6.702.157 6.702.157
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.846.752 8.418.806
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-144.595 -279.199
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-185.378 -357.948
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.783 78.749
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-144.595 -279.199
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.702.157 8.139.607
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.702.157 8.139.607
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830848
BIST