***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 146.961.035 97.520.043Satışların Maliyeti20 -144.088.757 -95.419.722TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.872.278 2.100.321BRÜT KAR (ZARAR)2.872.278 2.100.321Genel Yönetim Giderleri21 -3.162.333 -2.936.158Pazarlama Giderleri21 -924.219 -483.992Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 55.397 86.200Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -70 -762.665Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.158.947 -1.996.294FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.158.947 -1.996.294Finansman Gelirleri24 2.393.295 4.729.484Finansman Giderleri24 -1.416.703 -848.528Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-182.355 1.884.662Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-219.943 -519.289Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -366.984 -535.942Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 147.041 16.653SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-402.298 1.365.373DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-402.298 1.365.373Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-402.298 1.365.373Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.925.420 4.885.028Dönem Karı (Zararı)-402.298 1.365.373Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler567.202 712.848Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 242.338 49.804Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 94.954 143.755Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 94.954 143.755Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 9.967 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 219.943 519.289İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-14.779.026 6.084.069Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -15.962.859 17.856Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 84.190 -4.517.875Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -407.258 1.219.885Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -175.154 5.920.227Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,11,17 1.682.055 3.443.976Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-14.614.122 8.162.290Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -2.311.298 -3.265.110Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -12.152YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.653 -91.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 -16.653 -91.470FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-200.559 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 -200.559 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.142.632 4.793.558NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.142.632 4.793.558DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.899.548 21.171.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.756.916 25.964.625Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 71.639.071 83.225.881Finansal Yatırımlar6 17.086.472 1.123.613Ticari Alacaklar7 3.229.947 3.314.137İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 10 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.229.937 3.314.127Diğer Alacaklar8 125.220 291.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 125.220 291.940Peşin Ödenmiş Giderler9 393.679 123.114ARA TOPLAM92.474.389 88.078.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.474.389 88.078.685DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 186.711 186.711Diğer Alacaklar8 6.005.313 5.701.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6.005.313 5.701.900Maddi Duran Varlıklar12 318.583 347.656Kullanım Hakkı Varlıkları13 251.962 435.453Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 140.591 153.711Ertelenmiş Vergi Varlığı25 868.569 713.745TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.771.729 7.539.176TOPLAM VARLIKLAR100.246.118 95.617.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 246.476 437.067İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 246.476 437.067Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 246.476 437.067Ticari Borçlar7 46.300.538 40.919.870İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 76.869 126.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 46.223.669 40.793.825Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 412.448 434.120Diğer Borçlar8 114.208 125.447İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 114.208 125.447Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 28.437 213.568Kısa Vadeli Karşılıklar17 252.996 226.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 243.382 195.889Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.614 30.733Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 402.710 425.808ARA TOPLAM47.757.813 42.782.502TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.757.813 42.782.502UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 24.601 24.601İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 24.601 24.601Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 24.601 24.601Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.502.166 1.419.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.502.166 1.419.328TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17 1.526.767 1.443.929TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER49.284.580 44.226.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.961.538 51.391.430Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-682.365 -654.771Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-682.365 -654.771Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-682.365 -654.771Diğer Kazançlar (Kayıplar)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.043.022 1.043.022Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 26.003.179 19.156.427Net Dönem Karı veya Zararı-402.298 6.846.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.961.538 51.391.430TOPLAM KAYNAKLAR100.246.118 95.617.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273Transferler19 8.418.806 -8.418.806Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -9.676 1.365.373 1.355.697 1.355.697Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -519.852 1.043.022 19.156.427 1.365.373 46.044.970 46.044.970Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430Transferler19 6.846.752 -6.846.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -27.594 -402.298 -429.892 -429.892Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -682.365 1.043.022 26.003.179 -402.298 50.961.538 50.961.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-402.298 1.365.373DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-27.594 -9.676Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.377 -12.405Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.783 2.729Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri7.783 2.729Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-27.594 -9.676TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-429.892 1.355.697Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-429.892 1.355.697http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848341BIST