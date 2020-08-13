***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 297.873.352 206.484.112 150.912.317 108.964.069Satışların Maliyeti-289.208.546 -202.576.561 -145.119.789 -107.156.839TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.664.806 3.907.551 5.792.528 1.807.230BRÜT KAR (ZARAR)8.664.806 3.907.551 5.792.528 1.807.230Genel Yönetim Giderleri21 -6.521.785 -5.741.697 -3.359.452 -2.805.539Pazarlama Giderleri21 -1.428.797 -922.800 -504.578 -438.808Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 269.562 245.228 214.165 159.028Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -70 -816.852 0 -54.187Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)983.716 -3.328.570 2.142.663 -1.332.276FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)983.716 -3.328.570 2.142.663 -1.332.276Finansman Gelirleri24 4.828.821 8.084.120 2.435.526 3.354.636Finansman Giderleri24 -117.081 -660.833 1.299.622 187.695Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.695.456 4.094.717 5.877.811 2.210.055Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.513.220 -953.397 -1.293.277 -434.108Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.339.464 -960.481 -972.480 -424.539Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -173.756 7.084 -320.797 -9.569SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.182.236 3.141.320 4.584.534 1.775.947DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)4.182.236 3.141.320 4.584.534 1.775.947Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.182.236 3.141.320 4.584.534 1.775.947Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.318.214 10.848.407Dönem Karı (Zararı)4.182.236 3.141.320Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.138.560 1.186.214Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 466.789 107.800Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 144.081 125.017Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 144.081 125.017Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 14.470 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.513.220 953.397İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.183.667 9.887.913Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -5.505.422 1.632.294Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -914.445 -59.769.390Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -1.453.373 2.512.801Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 372.849 63.853.562Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,11,17 1.316.724 1.658.646Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları137.129 14.215.447Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -2.311.298 -3.265.110Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-144.045 -101.930YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-96.039 -271.100Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -96.039 -271.100FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-381.759 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri15 -381.759 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz0 0Alınan Faiz0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.796.012 10.577.307NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.796.012 10.577.307DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ43.899.548 21.171.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ41.103.536 31.748.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 105.816.161 83.225.881Finansal Yatırımlar6 6.629.035 1.123.613Ticari Alacaklar7 4.228.582 3.314.137İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 10 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 4.228.572 3.314.127Diğer Alacaklar8 162.785 291.940İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 162.785 291.940Peşin Ödenmiş Giderler9 260.735 123.114ARA TOPLAM117.097.298 88.078.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR117.097.298 88.078.685DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 186.711 186.711Diğer Alacaklar8 7.146.807 5.701.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.146.807 5.701.900Maddi Duran Varlıklar12 292.469 347.656Kullanım Hakkı Varlıkları13 86.485 435.453Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 187.116 153.711Ertelenmiş Vergi Varlığı25 568.607 713.745TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.468.195 7.539.176TOPLAM VARLIKLAR125.565.493 95.617.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15 80.806 437.067İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarKiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15 80.806 437.067Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 80.806 437.067Ticari Borçlar7 66.679.011 40.919.870İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 143.346 126.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 66.535.665 40.793.825Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 392.357 434.120Diğer Borçlar8 185.158 125.447İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 185.158 125.447Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 627.411 213.568Kısa Vadeli Karşılıklar17 240.898 226.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 230.930 195.889Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.968 30.733Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 359.672 425.808ARA TOPLAM68.565.313 42.782.502TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.565.313 42.782.502UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 13.573 24.601İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15 13.573 24.601Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 13.573 24.601Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.514.403 1.419.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.514.403 1.419.328TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.527.976 1.443.929TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER70.093.289 44.226.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar55.472.204 51.391.430Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-756.233 -654.771Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-756.233 -654.771Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-756.233 -654.771Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.043.022 1.043.022Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 26.003.179 19.156.427Net Dönem Karı veya Zararı4.182.236 6.846.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR55.472.204 51.391.430TOPLAM KAYNAKLAR125.565.493 95.617.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273Transferler19 8.418.806 -8.418.806Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -51.650 3.141.320 3.089.670 3.089.670Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -561.826 1.043.022 19.156.427 3.141.320 47.778.943 47.778.943Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430Transferler19 6.846.752 -6.846.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -101.642 4.182.236 4.080.774 4.080.774Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -756.233 1.043.022 26.003.179 4.182.236 55.472.204 55.472.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.182.236 3.141.320 4.584.534 1.775.947DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-101.462 -51.650 -73.868 -41.974Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-130.080 -66.218 -94.703 -53.813Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.618 14.568 20.835 11.839Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28.618 14.568 20.835 11.839Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-101.462 -51.650 -73.868 -41.974TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.080.774 3.089.670 4.510.666 1.733.973Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.080.774 3.089.670 4.510.666 1.733.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868810BIST