***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 538.503.647 281.580.175 240.630.295 75.096.063Satışların Maliyeti20 -523.968.964 -274.368.576 -234.760.418 -71.792.015TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.534.683 7.211.599 5.869.877 3.304.048BRÜT KAR (ZARAR)14.534.683 7.211.599 5.869.877 3.304.048Genel Yönetim Giderleri21 -10.160.583 -8.537.604 -3.638.798 -2.795.907Pazarlama Giderleri21 -2.076.066 -1.446.897 -647.269 -524.097Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 439.426 326.910 169.864 81.682Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -70 -979.620 -162.768ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.737.390 -3.425.612 1.753.674 -97.042FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.737.390 -3.425.612 1.753.674 -97.042Finansman Gelirleri24 7.364.657 10.947.119 2.535.836 2.862.999Finansman Giderleri24 -260.405 -491.703 -143.324 169.130SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.841.642 7.029.804 4.146.186 2.935.087Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.393.466 -1.656.087 -880.246 -702.690Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -2.246.824 -1.678.398 -907.360 -717.917Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -146.642 22.311 27.114 15.227SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.448.176 5.373.717 3.265.940 2.232.397DÖNEM KARI (ZARARI)7.448.176 5.373.717 3.265.940 2.232.397Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları7.448.176 5.373.717 3.265.940 2.232.397Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-8.811.701 15.924.620Dönem Karı (Zararı)7.448.176 5.373.717Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.721.994 1.959.502Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 204.594 174.141Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler21 -31.991 -15.343Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 152.276 144.617Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 3.649Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 2.393.466 1.656.087İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-16.526.528 11.981.092Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -11.958.621 7.958.224Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -5.495.296 -1.854.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,9 -4.483.609 2.441.380Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 5.032.118 2.647.350Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,11,17 378.880 788.205Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.356.358 19.314.311Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -2.311.298 -3.265.110Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-144.045 -124.581YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-582.916 -327.478Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -582.916 -327.478FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.148Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -21.148YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.415.765 15.597.142NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-9.415.765 15.597.142DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 43.899.548 21.171.067DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 34.483.783 36.768.209Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 92.642.518 83.225.881Finansal Yatırımlar6 13.082.234 1.123.613Ticari Alacaklar7 8.809.433 3.314.137İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 10 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 8.809.423 3.314.127Diğer Alacaklar8 244.696 291.940İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 35.890İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 208.806 291.940Peşin Ödenmiş Giderler9 405.307 123.114ARA TOPLAM115.184.188 88.078.685TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR115.184.188 88.078.685DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 186.711 186.711Diğer Alacaklar8 9.950.560 5.701.900İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.950.560 5.701.900Maddi Duran Varlıklar12 690.597 347.656Kullanım Hakkı Varlıkları13 29.754 435.453Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 206.945 153.711Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 206.945 153.711Ertelenmiş Vergi Varlığı25 597.790 713.745TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.662.357 7.539.176TOPLAM VARLIKLAR126.846.545 95.617.861KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 51.647 437.067İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15 51.647 437.067Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 51.647 437.067Ticari Borçlar7 64.784.390 40.919.870İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 159.443 126.045İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 64.624.947 40.793.825Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 488.540 434.120Diğer Borçlar8 243.104 125.447İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 243.104 125.447Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 523.099 213.568Kısa Vadeli Karşılıklar17 173.512 226.622Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 163.898 195.889Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.614 30.733Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 279.725 425.808ARA TOPLAM66.544.017 42.782.502TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.544.017 42.782.502UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar15 4.676 24.601Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.567.045 1.419.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.567.045 1.419.328TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.571.721 1.443.929TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER68.115.738 44.226.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar58.730.807 51.391.430Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-763.570 -654.771Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-763.570 -654.771Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-763.570 -654.771Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.043.022 1.043.022Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 26.003.179 19.156.427Net Dönem Karı veya Zararı7.448.176 6.846.752TOPLAM ÖZKAYNAKLAR58.730.807 51.391.430TOPLAM KAYNAKLAR126.846.545 95.617.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -510.176 1.043.022 10.737.621 8.418.806 44.689.273 44.689.273Transferler19 8.418.806 -8.418.806Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -40.137 5.373.717 5.333.580 5.333.580Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -550.313 1.043.022 19.156.427 5.373.717 50.022.853 50.022.853Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430Transferler19 6.846.752 -6.846.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -108.799 7.448.176 7.339.377 7.339.377Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -763.570 1.043.022 26.003.179 7.448.176 58.730.807 58.730.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.448.176 5.373.717 3.265.940 2.232.397DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-108.799 -40.137 -7.337 11.513Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-139.486 -51.458 -9.406 14.760Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler