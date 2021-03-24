***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
24.03.2021 12:20
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 875.970.305 378.463.527
Satışların Maliyeti
20 -852.925.816 -367.759.199
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.044.489 10.704.328
BRÜT KAR (ZARAR)
23.044.489 10.704.328
Genel Yönetim Giderleri
21 -13.962.151 -11.841.984
Pazarlama Giderleri
21 -2.846.331 -1.879.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 490.446 786.212
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -70 -2.014.906
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.726.383 -4.245.901
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.726.383 -4.245.901
Finansman Gelirleri
24 11.547.331 13.526.163
Finansman Giderleri
24 -266.998 -532.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.006.716 8.748.110
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.234.266 -1.901.358
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.052.336 -2.311.298
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -181.930 409.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.772.450 6.846.752
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.772.450 6.846.752
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.772.450 6.846.752
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.891.107 23.953.353
Dönem Karı (Zararı)
13.772.450 6.846.752
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.780.545 3.232.826
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 405.564 1.092.676
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 40.066 238.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 222.097 195.330
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 44.236 43.462
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -226.267 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 100.649
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler