***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 875.970.305 378.463.527Satışların Maliyeti20 -852.925.816 -367.759.199TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.044.489 10.704.328BRÜT KAR (ZARAR)23.044.489 10.704.328Genel Yönetim Giderleri21 -13.962.151 -11.841.984Pazarlama Giderleri21 -2.846.331 -1.879.551Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 490.446 786.212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -70 -2.014.906ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.726.383 -4.245.901FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.726.383 -4.245.901Finansman Gelirleri24 11.547.331 13.526.163Finansman Giderleri24 -266.998 -532.152SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.006.716 8.748.110Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.234.266 -1.901.358Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -4.052.336 -2.311.298Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -181.930 409.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.772.450 6.846.752DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)13.772.450 6.846.752Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları13.772.450 6.846.752Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.891.107 23.953.353Dönem Karı (Zararı)13.772.450 6.846.752Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.780.545 3.232.826Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 405.564 1.092.676Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 40.066 238.792Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 222.097 195.330Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 44.236 43.462Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -226.267 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 100.649Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler