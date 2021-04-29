***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 20:36
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 315.469.417 146.961.035
Satışların Maliyeti
20 -308.545.186 -144.088.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.924.231 2.872.278
BRÜT KAR (ZARAR)
6.924.231 2.872.278
Genel Yönetim Giderleri
21 -4.409.465 -3.162.333
Pazarlama Giderleri
21 -798.929 -924.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2 124.733 55.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -70
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.840.570 -1.158.947
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.840.570 -1.158.947
Finansman Gelirleri
24 5.890.286 2.393.295
Finansman Giderleri
24 -1.069.311 -1.416.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.661.545 -182.355
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.402.440 -219.943
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.546.990 -366.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 144.550 147.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.259.105 -402.298
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.259.105 -402.298
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.259.105 -402.298
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.541.347 -16.925.420
Dönem Karı (Zararı)
5.259.105 -402.298
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.845.157 567.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 212.967 242.338
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
136.739 94.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 65.431 47.461
Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 73.243 47.493
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.935
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 93.011 9.967
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.402.440 219.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.593.273 -14.779.026
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -12.730.388 -15.962.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -12.315.979 84.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -37.721.899 -407.258
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 11.832.647 -175.154
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,12 2.342.346 1.682.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.489.011 -14.614.122
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -4.052.336 -2.311.298
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-300.241 -16.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1,14,15 -300.241 -16.653
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.164 -200.559
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-184.164 -200.559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16 -46.025.752 -17.142.632
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.025.752 -17.142.632
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 49.450.093 43.899.548
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.424.341 26.756.916
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 86.046.469 120.898.567
Finansal Yatırımlar
6 15.826.447 3.096.059
Ticari Alacaklar
7 12.582.044 11.439.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.582.034 11.439.709
Diğer Alacaklar
8 193.801 368.144
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 490 5.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 193.311 362.740
Peşin Ödenmiş Giderler
10 551.231 145.966
Diğer Dönen Varlıklar
12 689 0
ARA TOPLAM
115.200.681 135.948.455
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
115.200.681 135.948.455
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.544.254 1.544.254
Ticari Alacaklar
8 49.788.901 12.298.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 49.788.901 12.298.613
Maddi Duran Varlıklar
13 561.776 445.569
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.256.004 2.341.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 245.984 189.011
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
245.984 189.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 748.386 561.293
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.145.305 17.380.650
TOPLAM VARLIKLAR
170.345.986 153.329.105
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 736.656 649.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
736.656 649.801
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
736.656 649.801
Ticari Borçlar
7 92.224.713 80.392.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 494.001 263.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 91.730.712 80.128.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 463.374 459.215
Diğer Borçlar
8 278.927 320.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 278.927 320.868
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.288.444 1.466.919
Kısa Vadeli Karşılıklar
255.950 240.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 246.336 173.093
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.614 67.849
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 372.820 261.328
ARA TOPLAM
95.620.884 83.791.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.620.884 83.791.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.326.867 1.504.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.326.867 1.504.875
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.326.867 1.504.875
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.905.791 1.629.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.905.791 1.629.580
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.232.658 3.134.455
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.853.542 86.925.594
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.492.444 66.403.511
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
414.688 584.860
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
414.688 584.860
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 39.775.629 26.003.179
Net Dönem Karı veya Zararı
5.259.105 13.772.450
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.492.444 66.403.511
TOPLAM KAYNAKLAR
170.345.986 153.329.105
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430
Transferler
19 6.846.752 -6.846.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -27.594 -402.298 -429.892 -429.892
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -682.365 1.043.022 26.003.179 -402.298 50.961.538 50.961.538
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -772.683 1.043.022 26.003.179 13.772.450 66.403.511 66.403.511
Transferler
19 13.772.450 -13.772.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 5.259.105 5.088.933 5.088.933
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.172
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -942.855 1.043.022 39.775.629 5.259.105 71.492.444 71.492.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.259.105 -402.298
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-170.172 -27.594
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-212.715 -35.377
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.543 7.783
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
42.543 7.783
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-170.172 -27.594
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.088.933 -429.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.088.933 -429.892
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932815
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