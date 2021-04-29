***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 315.469.417 146.961.035Satışların Maliyeti20 -308.545.186 -144.088.757TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.924.231 2.872.278BRÜT KAR (ZARAR)6.924.231 2.872.278Genel Yönetim Giderleri21 -4.409.465 -3.162.333Pazarlama Giderleri21 -798.929 -924.219Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler2 124.733 55.397Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 -70ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.840.570 -1.158.947FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.840.570 -1.158.947Finansman Gelirleri24 5.890.286 2.393.295Finansman Giderleri24 -1.069.311 -1.416.703SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.661.545 -182.355Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.402.440 -219.943Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -1.546.990 -366.984Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 144.550 147.041SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.259.105 -402.298DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)5.259.105 -402.298Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.259.105 -402.298Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.541.347 -16.925.420Dönem Karı (Zararı)5.259.105 -402.298Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.845.157 567.202Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 212.967 242.338Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler136.739 94.954Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 65.431 47.461Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 73.243 47.493Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -1.935Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 93.011 9.967Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 1.402.440 219.943İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.593.273 -14.779.026Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -12.730.388 -15.962.859Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -12.315.979 84.190Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 -37.721.899 -407.258Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 11.832.647 -175.154Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,11,12 2.342.346 1.682.055Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-41.489.011 -14.614.122Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -4.052.336 -2.311.298YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-300.241 -16.653Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1,14,15 -300.241 -16.653FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-184.164 -200.559Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-184.164 -200.559YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16 -46.025.752 -17.142.632NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-46.025.752 -17.142.632DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 49.450.093 43.899.548DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.424.341 26.756.916Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 86.046.469 120.898.567Finansal Yatırımlar6 15.826.447 3.096.059Ticari Alacaklar7 12.582.044 11.439.719İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 10 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 12.582.034 11.439.709Diğer Alacaklar8 193.801 368.144İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 490 5.404İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 193.311 362.740Peşin Ödenmiş Giderler10 551.231 145.966Diğer Dönen Varlıklar12 689 0ARA TOPLAM115.200.681 135.948.455TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR115.200.681 135.948.455DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.544.254 1.544.254Ticari Alacaklar8 49.788.901 12.298.613İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 49.788.901 12.298.613Maddi Duran Varlıklar13 561.776 445.569Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.256.004 2.341.910Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 245.984 189.011Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar245.984 189.011Ertelenmiş Vergi Varlığı25 748.386 561.293TOPLAM DURAN VARLIKLAR55.145.305 17.380.650TOPLAM VARLIKLAR170.345.986 153.329.105KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 736.656 649.801İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar736.656 649.801Kiralama İşlemlerinden Borçlar736.656 649.801Ticari Borçlar7 92.224.713 80.392.066İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 494.001 263.271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 91.730.712 80.128.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 463.374 459.215Diğer Borçlar8 278.927 320.868İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 278.927 320.868Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.288.444 1.466.919Kısa Vadeli Karşılıklar255.950 240.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 246.336 173.093Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.614 67.849Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 372.820 261.328ARA TOPLAM95.620.884 83.791.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER95.620.884 83.791.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 1.326.867 1.504.875İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 1.326.867 1.504.875Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.326.867 1.504.875Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.905.791 1.629.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.905.791 1.629.580TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.232.658 3.134.455TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER98.853.542 86.925.594ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar71.492.444 66.403.511Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)414.688 584.860Diğer Kazançlar (Kayıplar)414.688 584.860Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.043.022 1.043.022Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 39.775.629 26.003.179Net Dönem Karı veya Zararı5.259.105 13.772.450TOPLAM ÖZKAYNAKLAR71.492.444 66.403.511TOPLAM KAYNAKLAR170.345.986 153.329.105Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430Transferler19 6.846.752 -6.846.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -27.594 -402.298 -429.892 -429.892Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 1.357.543 -682.365 1.043.022 26.003.179 -402.298 50.961.538 50.961.538Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -772.683 1.043.022 26.003.179 13.772.450 66.403.511 66.403.511Transferler19 13.772.450 -13.772.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 5.259.105 5.088.933 5.088.933Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-170.172Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 1.357.543 -942.855 1.043.022 39.775.629 5.259.105 71.492.444 71.492.444Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.259.105 -402.298DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-170.172 -27.594Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-212.715 -35.377Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler42.543 7.783Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri42.543 7.783Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-170.172 -27.594TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.088.933 -429.892Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.088.933 -429.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932815BIST