***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 446.389.489 297.873.352 130.920.072 150.912.317Satışların Maliyeti20 -434.721.260 -289.208.546 -126.176.074 -145.119.789TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.668.229 8.664.806 4.743.998 5.792.528BRÜT KAR (ZARAR)11.668.229 8.664.806 4.743.998 5.792.528Genel Yönetim Giderleri21 -8.162.070 -6.521.785 -3.752.605 -3.359.452Pazarlama Giderleri21 -1.548.109 -1.428.797 -749.180 -504.578Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 267.391 269.562 142.658 214.165Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 -70 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.225.441 983.716 384.871 2.142.663FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.225.441 983.716 384.871 2.142.663Finansman Gelirleri24 12.094.291 4.828.821 6.204.005 2.435.526Finansman Giderleri24 -1.167.078 -117.081 -97.767 1.299.622SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.152.654 5.695.456 6.491.109 5.877.811Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.265.638 -1.513.220 -1.863.198 -1.293.277Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -3.375.980 -1.339.464 -1.828.990 -972.480Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 110.342 -173.756 -34.208 -320.797SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.887.016 4.182.236 4.627.911 4.584.534DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)9.887.016 4.182.236 4.627.911 4.584.534Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.887.016 4.182.236 4.627.911 4.584.534Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı 8,10 1.851.978 -1.453.373Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -22.979.879 372.849Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,11,12 617.323 1.316.724Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.838.497 137.129Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -4.052.336 -2.311.298Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 -144.045YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-345.167 -96.039Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1,14,15 -345.167 -96.039FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-368.328 -381.759Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-368.328 -381.759YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.927.334 -2.796.012NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.927.334 -2.796.012DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 49.450.093 43.899.548DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 46.522.759 41.103.536Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 96.389.502 120.898.567Finansal Yatırımlar6 15.402.865 3.096.059Ticari Alacaklar7 12.326.893 11.439.719İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 10 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 12.326.883 11.439.709Diğer Alacaklar8 269.114 368.144İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 259.011 362.740Peşin Ödenmiş Giderler10 351.984 145.966ARA TOPLAM124.740.358 135.948.455TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR124.740.358 135.948.455DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.544.254 1.544.254Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar8 10.339.647 12.298.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.339.647 12.298.613Maddi Duran Varlıklar13 515.203 445.569Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.112.908 2.341.910Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 267.391 189.011Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 267.391 189.011Ertelenmiş Vergi Varlığı25 737.353 561.293TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.516.756 17.380.650TOPLAM VARLIKLAR140.257.114 153.329.105KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 781.653 649.801İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 781.653 649.801Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 781.653 649.801Ticari Borçlar7 57.412.187 80.392.066İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 281.808 263.271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 57.130.379 80.128.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 490.753 459.215Diğer Borçlar8 77.026 320.868İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 77.026 320.868Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.539.759 1.466.919Kısa Vadeli Karşılıklar238.693 173.093Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.614 67.849Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 399.996 261.328ARA TOPLAM60.949.681 83.791.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.949.681 83.791.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 1.186.547 1.504.875İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 1.186.547 1.504.875Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.186.547 1.504.875Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.093.230 1.629.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.093.230 1.629.580TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.279.777 3.134.455TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.229.458 86.925.594ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar76.027.656 66.403.511Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)321.989 584.860Diğer Kazançlar (Kayıplar)321.989 584.860Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.043.022 1.043.022Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 39.775.629 26.003.179Net Dönem Karı veya Zararı9.887.016 13.772.450TOPLAM ÖZKAYNAKLAR76.027.656 66.403.511TOPLAM KAYNAKLAR140.257.114 153.329.105Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430Transferler19 6.846.752 -6.846.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -101.462 4.182.236 4.080.774 4.080.774Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -756.233 1.043.022 26.003.179 4.182.236 55.472.204 55.472.204Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 584.860 1.043.022 26.003.179 13.772.450 66.403.511 66.403.511Transferler19 13.772.450 -13.772.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -262.871 9.887.016 9.624.145 9.624.145Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 321.989 1.043.022 39.775.629 9.887.016 76.027.656 76.027.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)9.887.016 4.182.236 4.627.911 4.584.534DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-262.871 -101.462 -92.699 -73.868Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-328.589 -130.080 -115.874 -94.703Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler65.718 28.618 23.175 20.835Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri65.718 28.618 23.175 20.835Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-262.871 -101.462 -92.699 -73.868TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.624.145 4.080.774 4.535.212 4.510.666Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları9.624.145 4.080.774 4.535.212 4.510.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957534BIST