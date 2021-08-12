***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2021 11:09
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 446.389.489 297.873.352 130.920.072 150.912.317
Satışların Maliyeti
20 -434.721.260 -289.208.546 -126.176.074 -145.119.789
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.668.229 8.664.806 4.743.998 5.792.528
BRÜT KAR (ZARAR)
11.668.229 8.664.806 4.743.998 5.792.528
Genel Yönetim Giderleri
21 -8.162.070 -6.521.785 -3.752.605 -3.359.452
Pazarlama Giderleri
21 -1.548.109 -1.428.797 -749.180 -504.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 267.391 269.562 142.658 214.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -70 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.225.441 983.716 384.871 2.142.663
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.225.441 983.716 384.871 2.142.663
Finansman Gelirleri
24 12.094.291 4.828.821 6.204.005 2.435.526
Finansman Giderleri
24 -1.167.078 -117.081 -97.767 1.299.622
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.152.654 5.695.456 6.491.109 5.877.811
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.265.638 -1.513.220 -1.863.198 -1.293.277
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.375.980 -1.339.464 -1.828.990 -972.480
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 110.342 -173.756 -34.208 -320.797
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.887.016 4.182.236 4.627.911 4.584.534
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.887.016 4.182.236 4.627.911 4.584.534
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.887.016 4.182.236 4.627.911 4.584.534
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı 8,10 1.851.978 -1.453.373
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.979.879 372.849
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,12 617.323 1.316.724
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.838.497 137.129
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -4.052.336 -2.311.298
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 -144.045
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-345.167 -96.039
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1,14,15 -345.167 -96.039
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-368.328 -381.759
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-368.328 -381.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.927.334 -2.796.012
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.927.334 -2.796.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 49.450.093 43.899.548
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 46.522.759 41.103.536
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 96.389.502 120.898.567
Finansal Yatırımlar
6 15.402.865 3.096.059
Ticari Alacaklar
7 12.326.893 11.439.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.326.883 11.439.709
Diğer Alacaklar
8 269.114 368.144
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 259.011 362.740
Peşin Ödenmiş Giderler
10 351.984 145.966
ARA TOPLAM
124.740.358 135.948.455
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
124.740.358 135.948.455
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.544.254 1.544.254
Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
8 10.339.647 12.298.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.339.647 12.298.613
Maddi Duran Varlıklar
13 515.203 445.569
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 2.112.908 2.341.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 267.391 189.011
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 267.391 189.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 737.353 561.293
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.516.756 17.380.650
TOPLAM VARLIKLAR
140.257.114 153.329.105
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 781.653 649.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 781.653 649.801
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 781.653 649.801
Ticari Borçlar
7 57.412.187 80.392.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 281.808 263.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 57.130.379 80.128.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 490.753 459.215
Diğer Borçlar
8 77.026 320.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 77.026 320.868
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.539.759 1.466.919
Kısa Vadeli Karşılıklar
238.693 173.093
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.614 67.849
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 399.996 261.328
ARA TOPLAM
60.949.681 83.791.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.949.681 83.791.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.186.547 1.504.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.186.547 1.504.875
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.186.547 1.504.875
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.093.230 1.629.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.093.230 1.629.580
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.279.777 3.134.455
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.229.458 86.925.594
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
76.027.656 66.403.511
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
321.989 584.860
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
321.989 584.860
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 39.775.629 26.003.179
Net Dönem Karı veya Zararı
9.887.016 13.772.450
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
76.027.656 66.403.511
TOPLAM KAYNAKLAR
140.257.114 153.329.105
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430
Transferler
19 6.846.752 -6.846.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -101.462 4.182.236 4.080.774 4.080.774
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -756.233 1.043.022 26.003.179 4.182.236 55.472.204 55.472.204
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 584.860 1.043.022 26.003.179 13.772.450 66.403.511 66.403.511
Transferler
19 13.772.450 -13.772.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -262.871 9.887.016 9.624.145 9.624.145
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 321.989 1.043.022 39.775.629 9.887.016 76.027.656 76.027.656
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.887.016 4.182.236 4.627.911 4.584.534
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-262.871 -101.462 -92.699 -73.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-328.589 -130.080 -115.874 -94.703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.718 28.618 23.175 20.835
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
65.718 28.618 23.175 20.835
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-262.871 -101.462 -92.699 -73.868
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.624.145 4.080.774 4.535.212 4.510.666
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.624.145 4.080.774 4.535.212 4.510.666
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957534
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