***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
26.10.2021 12:00
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 602.847.301 538.503.647 156.457.812 240.630.295
Satışların Maliyeti
20 -587.229.386 -523.968.964 -152.508.126 -234.760.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.617.915 14.534.683 3.949.686 5.869.877
BRÜT KAR (ZARAR)
15.617.915 14.534.683 3.949.686 5.869.877
Genel Yönetim Giderleri
21 -11.758.512 -10.160.583 -3.596.442 -3.638.798
Pazarlama Giderleri
21 -2.062.590 -2.076.066 -514.481 -647.269
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 391.874 439.426 124.483 169.864
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 0 -70 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.188.687 2.737.390 -36.754 1.753.674
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.188.687 2.737.390 -36.754 1.753.674
Finansman Gelirleri
24 17.115.759 7.364.657 5.021.468 2.535.836
Finansman Giderleri
24 -793.522 -260.405 373.556 -143.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.510.924 9.841.642 5.358.270 4.146.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.643.903 -2.393.466 -1.378.265 -880.246
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.618.255 -2.246.824 -1.242.275 -907.360
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -25.648 -146.642 -135.990 27.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.867.021 7.448.176 3.980.005 3.265.940
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.867.021 7.448.176 3.980.005 3.265.940
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.867.021 7.448.176 3.980.005 3.265.940
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.577.988 -8.811.701
Dönem Karı (Zararı)
13.867.021 7.448.176
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.718.122 2.721.994
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 636.892 204.594
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17 -36.879 -31.991
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 207.876 152.276
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 266.330 3.649
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 4.643.903 2.393.466
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.954.819 -16.526.528
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -11.895.360 -11.958.621
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.990.742 -5.495.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 5.533.620 -4.483.609
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -22.345.850 5.032.118
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,12 -1.237.971 378.880
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.630.324 -6.356.358
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -4.052.336 -2.311.298
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 0 -144.045
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-337.202 -582.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16,18 10.515 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1,14,15 -347.717 -582.916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-552.492 -21.148
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -552.492 -21.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.688.294 -9.415.765
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.688.294 -9.415.765
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 49.450.093 43.899.548
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 55.138.387 34.483.783
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 93.060.383 120.898.567
Finansal Yatırımlar
6 14.991.419 3.096.059
Ticari Alacaklar
7 23.975.455 11.439.719
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 23.975.445 11.439.709
Diğer Alacaklar
8 197.719 368.144
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 7.771 5.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 189.948 362.740
Peşin Ödenmiş Giderler
10 272.330 145.966
ARA TOPLAM
132.497.306 135.948.455
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.497.306 135.948.455
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.544.254 1.544.254
Diğer Alacaklar
8 6.809.054 12.298.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.809.054 12.298.613
Maddi Duran Varlıklar
13 463.762 445.569
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.969.809 2.341.910
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 243.229 189.011
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 243.229 189.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 600.715 561.293
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.630.823 17.380.650
TOPLAM VARLIKLAR
144.128.129 153.329.105
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 736.656 649.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 736.656 649.801
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 736.656 649.801
Ticari Borçlar
7 58.046.216 80.392.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 390.743 263.271
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 57.655.473 80.128.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 449.814 459.215
Diğer Borçlar
8 100.309 320.868
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 100.309 320.868
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 967.292 1.466.919
Kısa Vadeli Karşılıklar
198.865 240.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 138.149 173.093
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 60.716 67.849
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 325.996 261.328
ARA TOPLAM
60.825.148 83.791.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
60.825.148 83.791.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.131.858 1.504.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 1.131.858 1.504.875
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 1.131.858 1.504.875
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.160.872 1.629.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.160.872 1.629.580
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.292.730 3.134.455
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.117.878 86.925.594
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
80.010.251 511
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
324.579 584.860
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
324.579 584.860
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 1.043.022 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 39.775.629 26.003.179
Net Dönem Karı veya Zararı
13.867.021 13.772.450
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
80.010.251 66.403.511
TOPLAM KAYNAKLAR
144.128.129 153.329.105
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430
Transferler
19 6.846.752 -6.846.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -108.799 7.448.176 7.339.377
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -763.570 1.043.022 26.003.179 7.448.176 58.730.807 58.730.807
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 584.860 1.043.022 26.003.179 13.772.450 66.403.511 66.403.511
Transferler
19 13.772.450 -13.772.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -260.281 13.867.021 13.606.740
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 324.579 1.043.022 39.775.629 13.867.021 80.010.251 80.010.251
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.867.021 7.448.176 3.980.005 3.265.940
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-260.281 -108.799 2.590 -7.337
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-325.351 -139.486 3.238 -9.406
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
65.070 30.687 -648 2.069
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
65.070 30.687 -648 2.069
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-260.281 -108.799 2.590 -7.337
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.606.740 7.339.377 3.982.595 3.258.603
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.606.740 7.339.377 3.982.595 3.258.603
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972353
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