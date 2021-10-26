***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 602.847.301 538.503.647 156.457.812 240.630.295Satışların Maliyeti20 -587.229.386 -523.968.964 -152.508.126 -234.760.418TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.617.915 14.534.683 3.949.686 5.869.877BRÜT KAR (ZARAR)15.617.915 14.534.683 3.949.686 5.869.877Genel Yönetim Giderleri21 -11.758.512 -10.160.583 -3.596.442 -3.638.798Pazarlama Giderleri21 -2.062.590 -2.076.066 -514.481 -647.269Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 391.874 439.426 124.483 169.864Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 0 -70 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.188.687 2.737.390 -36.754 1.753.674FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.188.687 2.737.390 -36.754 1.753.674Finansman Gelirleri24 17.115.759 7.364.657 5.021.468 2.535.836Finansman Giderleri24 -793.522 -260.405 373.556 -143.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.510.924 9.841.642 5.358.270 4.146.186Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.643.903 -2.393.466 -1.378.265 -880.246Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -4.618.255 -2.246.824 -1.242.275 -907.360Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -25.648 -146.642 -135.990 27.114SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)13.867.021 7.448.176 3.980.005 3.265.940DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)13.867.021 7.448.176 3.980.005 3.265.940Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.867.021 7.448.176 3.980.005 3.265.940Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.577.988 -8.811.701Dönem Karı (Zararı)13.867.021 7.448.176Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.718.122 2.721.994Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 636.892 204.594Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17 -36.879 -31.991Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 207.876 152.276Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 266.330 3.649Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 4.643.903 2.393.466İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-8.954.819 -16.526.528Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -11.895.360 -11.958.621Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 20.990.742 -5.495.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 5.533.620 -4.483.609Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -22.345.850 5.032.118Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,11,12 -1.237.971 378.880Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.630.324 -6.356.358Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -4.052.336 -2.311.298Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)17 0 -144.045YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-337.202 -582.916Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri16,18 10.515 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1,14,15 -347.717 -582.916FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-552.492 -21.148Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -552.492 -21.148YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.688.294 -9.415.765NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.688.294 -9.415.765DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 49.450.093 43.899.548DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 55.138.387 34.483.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 93.060.383 120.898.567Finansal Yatırımlar6 14.991.419 3.096.059Ticari Alacaklar7 23.975.455 11.439.719İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 10 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 23.975.445 11.439.709Diğer Alacaklar8 197.719 368.144İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 7.771 5.404İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 189.948 362.740Peşin Ödenmiş Giderler10 272.330 145.966ARA TOPLAM132.497.306 135.948.455TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR132.497.306 135.948.455DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.544.254 1.544.254Diğer Alacaklar8 6.809.054 12.298.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 6.809.054 12.298.613Maddi Duran Varlıklar13 463.762 445.569Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.969.809 2.341.910Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 243.229 189.011Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 243.229 189.011Ertelenmiş Vergi Varlığı25 600.715 561.293TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.630.823 17.380.650TOPLAM VARLIKLAR144.128.129 153.329.105KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16 736.656 649.801İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16 736.656 649.801Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 736.656 649.801Ticari Borçlar7 58.046.216 80.392.066İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 390.743 263.271İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 57.655.473 80.128.795Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 449.814 459.215Diğer Borçlar8 100.309 320.868İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 100.309 320.868Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 967.292 1.466.919Kısa Vadeli Karşılıklar198.865 240.942Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 138.149 173.093Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 60.716 67.849Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 325.996 261.328ARA TOPLAM60.825.148 83.791.139TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER60.825.148 83.791.139UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16 1.131.858 1.504.875İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 1.131.858 1.504.875Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 1.131.858 1.504.875Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.160.872 1.629.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.160.872 1.629.580TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.292.730 3.134.455TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER64.117.878 86.925.594ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar80.010.251 511Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)324.579 584.860Diğer Kazançlar (Kayıplar)324.579 584.860Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 1.043.022 1.043.022Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 39.775.629 26.003.179Net Dönem Karı veya Zararı13.867.021 13.772.450TOPLAM ÖZKAYNAKLAR80.010.251 66.403.511TOPLAM KAYNAKLAR144.128.129 153.329.105Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -654.771 1.043.022 19.156.427 6.846.752 51.391.430 51.391.430Transferler19 6.846.752 -6.846.752Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -108.799 7.448.176 7.339.377Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -763.570 1.043.022 26.003.179 7.448.176 58.730.807 58.730.807Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 584.860 1.043.022 26.003.179 13.772.450 66.403.511 66.403.511Transferler19 13.772.450 -13.772.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -260.281 13.867.021 13.606.740Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 324.579 1.043.022 39.775.629 13.867.021 80.010.251 80.010.251Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)13.867.021 7.448.176 3.980.005 3.265.940DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-260.281 -108.799 2.590 -7.337Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-325.351 -139.486 3.238 -9.406Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler65.070 30.687 -648 2.069Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri65.070 30.687 -648 2.069Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-260.281 -108.799 2.590 -7.337TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)13.606.740 7.339.377 3.982.595 3.258.603Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları13.606.740 7.339.377 3.982.595 3.258.603http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972353BIST