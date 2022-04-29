***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2022 11:36
11.649.397 10.471.990
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
13 701.515 709.795
Mobilya ve Demirbaşlar
13 481.722 500.242
Özel Maliyetler
13 219.793 209.553
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.488.396 1.617.158
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 362.822 224.901
Diğer Haklar
15 362.822 217.691
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 0 7.210
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 850.312 717.726
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.596.696 15.285.824
TOPLAM VARLIKLAR
158.563.126 141.711.373
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 725.814 736.656
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 725.814 736.656
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 725.814 736.656
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 60.948.662 50.127.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 231.333 337.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 60.717.329 49.789.929
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 687.637 433.745
Diğer Borçlar
8 90.833 244.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 90.833 244.410
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 39.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 0 39.825
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 1.371.469 1.292.962
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 321.409 255.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 311.795 173.176
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 9.614 82.797
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 436.461 498.590
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 436.461 498.590
ARA TOPLAM
64.582.285 53.629.787
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.582.285 53.629.787
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
929.433 1.027.609
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16 929.433 1.027.609
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 929.433 1.027.609
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.057.256 2.281.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 2.057.256 2.281.225
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.986.689 3.308.834
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
67.568.974 56.938.621
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
90.994.152 84.772.752
Ödenmiş Sermaye
19 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
54.388 110.985
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.388 110.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.388 -1.246.558
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 2.915.997 1.043.022
Yasal Yedekler
19 2.915.997 1.043.022
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 56.745.770 39.775.629
Net Dönem Karı veya Zararı
6.277.997 18.843.116
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
90.994.152 84.772.752
TOPLAM KAYNAKLAR
158.563.126 141.711.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -772.683 1.043.022 26.003.179 13.772.450 66.403.511 66.403.511
Transferler
19 13.772.450 -13.772.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -170.172 5.259.105 5.088.933 5.088.933
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -942.855 1.043.022 39.775.629 5.259.105 71.492.444 71.492.444
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -1.246.558 1.043.022 39.775.629 18.843.116 84.772.752 84.772.752
Transferler
19 1.872.975 16.970.141 -18.843.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19 -56.597 6.277.997 6.221.400 6.221.400
Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 1.357.543 -1.303.155 2.915.997 56.745.770 6.277.997 90.994.152 90.994.152
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.277.997 5.259.105
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-56.597 -170.172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.463 -212.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.866 42.543
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.866 42.543
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.597 -170.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.221.400 5.088.933
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.221.400 5.088.933
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025399
BIST