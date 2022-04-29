***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









11.649.397 10.471.990Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar13 701.515 709.795Mobilya ve Demirbaşlar13 481.722 500.242Özel Maliyetler13 219.793 209.553Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.488.396 1.617.158Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 362.822 224.901Diğer Haklar15 362.822 217.691Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 0 7.210Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı25 850.312 717.726Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR16.596.696 15.285.824TOPLAM VARLIKLAR158.563.126 141.711.373KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 725.814 736.656İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 725.814 736.656Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 725.814 736.656Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 60.948.662 50.127.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 231.333 337.697İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 60.717.329 49.789.929Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 687.637 433.745Diğer Borçlar8 90.833 244.410İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 90.833 244.410Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 39.825İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 0 39.825Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 1.371.469 1.292.962Kısa Vadeli Karşılıklar17 321.409 255.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 311.795 173.176Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.614 82.797Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 436.461 498.590İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 436.461 498.590ARA TOPLAM64.582.285 53.629.787TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.582.285 53.629.787UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar929.433 1.027.609İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16 929.433 1.027.609Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 929.433 1.027.609Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.057.256 2.281.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 2.057.256 2.281.225Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.986.689 3.308.834TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER67.568.974 56.938.621ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar90.994.152 84.772.752Ödenmiş Sermaye19 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)54.388 110.985Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)54.388 110.985Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)54.388 -1.246.558Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 1.357.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 2.915.997 1.043.022Yasal Yedekler19 2.915.997 1.043.022Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 56.745.770 39.775.629Net Dönem Karı veya Zararı6.277.997 18.843.116TOPLAM ÖZKAYNAKLAR90.994.152 84.772.752TOPLAM KAYNAKLAR158.563.126 141.711.373Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 1.357.543 -772.683 1.043.022 26.003.179 13.772.450 66.403.511 66.403.511Transferler19 13.772.450 -13.772.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -170.172 5.259.105 5.088.933 5.088.933Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 1.357.543 -942.855 1.043.022 39.775.629 5.259.105 71.492.444 71.492.444Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 1.357.543 -1.246.558 1.043.022 39.775.629 18.843.116 84.772.752 84.772.752Transferler19 1.872.975 16.970.141 -18.843.116Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19 -56.597 6.277.997 6.221.400 6.221.400Dönem Karı (Zararı)Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 1.357.543 -1.303.155 2.915.997 56.745.770 6.277.997 90.994.152 90.994.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)6.277.997 5.259.105DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-56.597 -170.172Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-75.463 -212.715Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.866 42.543Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.866 42.543Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-56.597 -170.172TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.221.400 5.088.933Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.221.400 5.088.933http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025399BIST