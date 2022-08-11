***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 722.783.953 446.389.489 449.260.971 130.920.072Satışların Maliyeti20 -711.091.937 -434.721.260 -445.012.928 -126.176.074TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.692.016 11.668.229 4.248.043 4.743.998BRÜT KAR (ZARAR)11.692.016 11.668.229 4.248.043 4.743.998Genel Yönetim Giderleri21 -11.126.520 -8.162.070 -5.393.706 -3.752.605Pazarlama Giderleri21 -1.671.359 -1.548.109 -888.973 -749.180Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 697.733 267.391 209.977 142.658ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-408.130 2.225.441 -1.824.659 384.871Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -3.554FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-411.684 2.225.441 -1.824.659 384.871Finansman Gelirleri24 15.691.828 12.094.291 9.165.659 6.204.005Finansman Giderleri24 -2.752.418 -1.167.078 -2.667.364 -97.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.527.726 13.152.654 4.673.636 6.491.109Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.826.839 -3.265.638 -1.250.746 -1.863.198Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -3.302.861 -3.375.980 -1.613.048 -1.828.990Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 476.022 110.342 362.302 -34.208SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.700.887 -27.275.689 -2.213.839Dönem Karı (Zararı)9.700.887 9.887.016Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.700.887 9.887.016Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.269.286 4.074.308Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 460.236 426.157Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-166.645 200.661Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 293.892 202.596Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -460.537 -1.935Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 145.302 181.852Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 145.302 181.852Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 2.826.839 3.265.638Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.554Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler3.554İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-34.061.190 -12.122.827Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -22.574.878 -12.306.806Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -32.889.616 20.694.557İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -32.889.616 20.694.557Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8,10 -3.336.082 1.851.978İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8,10 -3.336.082 1.851.978Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 21.763.021 -22.979.879İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26 -95.580İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 21.858.601 -22.979.879Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,11,12 2.976.365 617.323İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,11,12 2.976.365 617.323Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-21.091.017 1.838.497Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -6.184.672 -4.052.336YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-273.133 -345.167Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.041Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13,15 14.041Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-287.174 -345.167Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,15 -287.174 -345.167FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-368.328 -368.328Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları16 -368.328 -368.328YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.917.150 -2.927.334NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-27.917.150 -2.927.334DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 62.886.920 49.450.093DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 34.969.770 46.522.759Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 106.764.698 103.893.518Finansal Yatırımlar6 34.816.776 12.241.898Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 34.816.776 12.241.898Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar6 34.816.776 12.241.898Ticari Alacaklar7 11.755.576 9.654.290İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 10 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 11.755.566 9.654.280Diğer Alacaklar8 351.730 534.077İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 41.300 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 310.430 534.077Peşin Ödenmiş Giderler10 414.873 101.766İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 414.873 101.766ARA TOPLAM154.103.653 126.425.549TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR154.103.653 126.425.549DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.544.254 1.544.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.544.254 1.544.254Diğer Alacaklar8 13.677.312 10.471.990İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.677.312 10.471.990Maddi Duran Varlıklar13 642.286 709.795Mobilya ve Demirbaşlar13 438.100 500.242Özel Maliyetler13 204.186 20kları14 1.359.635 1.617.158Maddi Olmayan Duran Varlıklar