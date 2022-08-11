***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
11.08.2022 09:35
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 722.783.953 446.389.489 449.260.971 130.920.072
Satışların Maliyeti
20 -711.091.937 -434.721.260 -445.012.928 -126.176.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.692.016 11.668.229 4.248.043 4.743.998
BRÜT KAR (ZARAR)
11.692.016 11.668.229 4.248.043 4.743.998
Genel Yönetim Giderleri
21 -11.126.520 -8.162.070 -5.393.706 -3.752.605
Pazarlama Giderleri
21 -1.671.359 -1.548.109 -888.973 -749.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 697.733 267.391 209.977 142.658
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-408.130 2.225.441 -1.824.659 384.871
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-411.684 2.225.441 -1.824.659 384.871
Finansman Gelirleri
24 15.691.828 12.094.291 9.165.659 6.204.005
Finansman Giderleri
24 -2.752.418 -1.167.078 -2.667.364 -97.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.527.726 13.152.654 4.673.636 6.491.109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.826.839 -3.265.638 -1.250.746 -1.863.198
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -3.302.861 -3.375.980 -1.613.048 -1.828.990
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 476.022 110.342 362.302 -34.208
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.700.887 -27.275.689 -2.213.839
Dönem Karı (Zararı)
9.700.887 9.887.016
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.700.887 9.887.016
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.269.286 4.074.308
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 460.236 426.157
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-166.645 200.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 293.892 202.596
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -460.537 -1.935
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 145.302 181.852
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 145.302 181.852
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 2.826.839 3.265.638
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.554
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.061.190 -12.122.827
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -22.574.878 -12.306.806
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -32.889.616 20.694.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -32.889.616 20.694.557
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,10 -3.336.082 1.851.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,10 -3.336.082 1.851.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 21.763.021 -22.979.879
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -95.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 21.858.601 -22.979.879
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,11,12 2.976.365 617.323
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,11,12 2.976.365 617.323
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-21.091.017 1.838.497
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -6.184.672 -4.052.336
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-273.133 -345.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.041
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13,15 14.041
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-287.174 -345.167
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -287.174 -345.167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-368.328 -368.328
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -368.328 -368.328
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.917.150 -2.927.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-27.917.150 -2.927.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 62.886.920 49.450.093
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.969.770 46.522.759
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 106.764.698 103.893.518
Finansal Yatırımlar
6 34.816.776 12.241.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 34.816.776 12.241.898
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
6 34.816.776 12.241.898
Ticari Alacaklar
7 11.755.576 9.654.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 11.755.566 9.654.280
Diğer Alacaklar
8 351.730 534.077
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 41.300 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 310.430 534.077
Peşin Ödenmiş Giderler
10 414.873 101.766
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 414.873 101.766
ARA TOPLAM
154.103.653 126.425.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
154.103.653 126.425.549
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.544.254 1.544.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.544.254 1.544.254
Diğer Alacaklar
8 13.677.312 10.471.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.677.312 10.471.990
Maddi Duran Varlıklar
13 642.286 709.795
Mobilya ve Demirbaşlar
13 438.100 500.242
Özel Maliyetler
13 204.186 20kları
14 1.359.635 1.617.158
Maddi Olmayan Duran Varlıklar