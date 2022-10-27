***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2022 09:54
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30. 2.188.687 3.517.916 -36.754
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -3.554
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.106.232 2.188.687 3.517.916 -36.754
Finansman Gelirleri
24 23.935.854 17.115.759 8.244.026 5.021.468
Finansman Giderleri
24 -804.300 -793.522 19.991.417 13.867.021 10.290.530 3.980.005
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.991.417 13.867.021 10.290.530 3.980.005
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19.991.417 13.867.021 10.290.530 3.980.005
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.448.729 6.577.988
Dönem Karı (Zararı)
19.991.417 13.867.021
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.991.417 13.867.021
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.030.183 5.718.122
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 694.070 636.892
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-124.053 170.997
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 336.484 207.876
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 -460.537 -36.879
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16 210.243 266.330
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 210.243 266.330
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 6.246.369 4.643.903
Duran Var 3.554
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.388.199 -8.954.819
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
(Azalış)
8,11,12 1.310.795 -1.237.971
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.633.401 10.630.324
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -337.202
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.041 -452.492 ALIŞ)
13.536.064 13.536.064 5.688.294
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.046.232 12.241.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.654.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 10 10
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 54.280
Diğer Alacaklar
8 332.719 534.077
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 5.900 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 326.819 534.077
Peşin Ödenmiş Giderler
10 502.397 101.766
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 502.397 101.766
ARA TOPLAM
178.646.994 126.425.549
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
178.646.994 126.425.549
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 1.544.254 1.544.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 1.544.254 1.544.254
Diğer Alacaklar
8 13.444.905 10.471.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 13.444.905 10.471.990
Maddi Duran Varlıklar
13 627.000 709.795
Mobilya ve Demirbaşlar
13 438.422 500.242
Özel Maliyetler
13 188.578 209.553
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.230.873 1.617.158
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 456.530 224.901
Diğer Haklar
15 303.214 217.691
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 153.316 197.140.679 141.711.373
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 725.446 736.656
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16 725.446 736.656
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 725.446 736.656
Ticari Borçlar
7 84.086.928 50.127.626
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 372.560 337.697
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 83.714.368 49.789.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 816.095 433.745
Diğer Borçlar
8 12.240 244.410
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 12.240 244.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 35.400 39.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 35.400 39.825
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 2.735.852 1.292.962
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 229.238 255.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İ