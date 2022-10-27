***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30. 2.188.687 3.517.916 -36.754Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -3.554FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.106.232 2.188.687 3.517.916 -36.754Finansman Gelirleri24 23.935.854 17.115.759 8.244.026 5.021.468Finansman Giderleri24 -804.300 -793.522 19.991.417 13.867.021 10.290.530 3.980.005DÖNEM KARI (ZARARI)19.991.417 13.867.021 10.290.530 3.980.005Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları19.991.417 13.867.021 10.290.530 3.980.005Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.448.729 6.577.988Dönem Karı (Zararı)19.991.417 13.867.021Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)19.991.417 13.867.021Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler7.030.183 5.718.122Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 694.070 636.892Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-124.053 170.997Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 336.484 207.876Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler17 -460.537 -36.879Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16 210.243 266.330Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 210.243 266.330Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 6.246.369 4.643.903Duran Var 3.554Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler3.554İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.388.199 -8.954.819Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)(Azalış)8,11,12 1.310.795 -1.237.971Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.633.401 10.630.324Vergi İadeleri (Ödemeleri)24 -337.202Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14.041 -452.492 ALIŞ)13.536.064 13.536.064 5.688.294DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 14.046.232 12.241.898Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.654.290İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 10 10İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 54.280Diğer Alacaklar8 332.719 534.077İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 5.900 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 326.819 534.077Peşin Ödenmiş Giderler10 502.397 101.766İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 502.397 101.766ARA TOPLAM178.646.994 126.425.549TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR178.646.994 126.425.549DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 1.544.254 1.544.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar6 1.544.254 1.544.254Diğer Alacaklar8 13.444.905 10.471.990İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.444.905 10.471.990Maddi Duran Varlıklar13 627.000 709.795Mobilya ve Demirbaşlar13 438.422 500.242Özel Maliyetler13 188.578 209.553Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.230.873 1.617.158Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 456.530 224.901Diğer Haklar15 303.214 217.691Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 153.316 197.140.679 141.711.373KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 725.446 736.656İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları16 725.446 736.656Kiralama İşlemlerinden Borçlar16 725.446 736.656Ticari Borçlar7 84.086.928 50.127.626İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 372.560 337.697İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 83.714.368 49.789.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 816.095 433.745Diğer Borçlar8 12.240 244.410İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 12.240 244.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 35.400 39.825İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 35.400 39.825Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 2.735.852 1.292.962Kısa Vadeli Karşılıklar17 229.238 255.973Çalışanlara Sağlanan Faydalara İ