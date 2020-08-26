***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından
26.08.2020 17:23
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dinamik Isı Yalıtım'ın fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871274
BIST
17:431.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.105
En Düşük
1.086
17:437,3903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 7,4040
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4340
|
7,4161
En Düşük
7,3356
17:438,7344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7650
|
8,7855
En Düşük
8,6628
17:43460,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,00
|Açılış
|: 460,69
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
461,69
En Düşük
450,22
BIST En Aktif Hisseler17:43
|DMSAS
|5,94
|87.766.151
|% 10,00
|
|CRDFA
|7,59
|19.467.184
|% 10,00
|
|IZMDC
|21,56
|17.571.217
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.475.507
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|5.357.537
|% 10,00
|
|PKENT
|700,00
|463.020
|% -7,89
|
|CEOEM
|4,04
|28.227.711
|% -6,48
|
|BURCE
|19,99
|1.814.366
|% -5,97
|
|ATLAS
|1,52
|19.953.578
|% -5,59
|
|DOBUR
|25,52
|1.091.112
|% -5,55
|
|SISE
|6,21
|2.293.084.089
|% 3,85
|
|PETKM
|3,97
|1.014.495.692
|% -3,41
|
|GARAN
|6,81
|918.412.728
|% 0,59
|
|SASA
|15,21
|871.675.546
|% -5,53
|
|GUSGR
|6,47
|861.020.040
|% 3,85
|
|SISE
|6,21
|2.293.084.089
|% 3,85
|
|PETKM
|3,97
|1.014.495.692
|% -3,41
|
|YKBNK
|2,05
|447.395.276
|% -0,49
|
|EKGYO
|1,85
|361.665.266
|% -1,60
|
|TRKCM
|4,07
|758.527.699
|% 2,52
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3843
|7,3903
|% 0,00
|
|Euro
|8,7281
|8,7344
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,7262
|9,7750
|% 0,31
|
|Frank
|8,0968
|8,1456
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9635
|1,9734
|% -0,11
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|6,88
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,03
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.092
|12,00
|
|Tam
|3.037
|3.114
|10,11
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|4,89
|
|Çeyrek
|736
|753
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,10
|
|B. Petrol
|46,52
|46,52
|0,23
|
Seans Raporu
17:43
daha fazla
-
17:51MNDRS
Yüzde 9.09 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 822, 317 adet işlem
-
17:49FENER
Yüzde 6.77 oranında artışla 22.38 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 020, 912 adet işlem
-
17:48ULAS
Yüzde 9.59 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 901, 028 adet işlem
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, THYAO, EKGYO
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 51 kaybederek (% -0.05 ) 1, 005