***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDanışmanlığını yaptığımız Katılım Bankaları'nın sponsorluğundaki, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım Endeksleri 2019 4. Çeyrek dönemsel gözden geçirme çalışması sonucu,Katılım 30 Endeksi'nden FORMT, KFEIN, PAGYO, SMART, AKSUE, BANVT, KRSTL ve PETUN çıkmakta endekse ASELS, OTKAR, TUKAS, VERUS, AKCNS, TKNSA, NUHCM ve GOODY girmektedir.Katılım 50 Endeksi'nden FORMT, ALCAR, SANKO, JANTS, RTALB, DENCM, AGYO, PEGYO, ATEKS, KNFRT, KUTPO, ASLAN ve ALKA çıkmakta endekse ASELS, OTKAR, TUKAS, VERUS, AKCNS, TKNSA, NUHCM, GOODY, OZGYO, ARDYZ, BLCYT, FLAP ve NIBAS girmektedir.Endekslerin yeni hali 1 Nisan 2020 itibarı ile geçerli olacaktır. Endeksler ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.katilimendeksi.org adresinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833239BIST