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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.03.2020 14:24
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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Danışmanlığını yaptığımız Katılım Bankaları'nın sponsorluğundaki, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım Endeksleri 2019 4. Çeyrek dönemsel gözden geçirme çalışması sonucu,
 
Katılım 30 Endeksi'nden FORMT, KFEIN, PAGYO, SMART, AKSUE, BANVT, KRSTL ve PETUN çıkmakta endekse ASELS, OTKAR, TUKAS, VERUS, AKCNS, TKNSA, NUHCM ve GOODY girmektedir.
 
Katılım 50 Endeksi'nden FORMT, ALCAR, SANKO, JANTS, RTALB, DENCM, AGYO, PEGYO, ATEKS, KNFRT, KUTPO, ASLAN ve ALKA çıkmakta endekse ASELS, OTKAR, TUKAS, VERUS, AKCNS, TKNSA, NUHCM, GOODY, OZGYO, ARDYZ, BLCYT, FLAP ve NIBAS  girmektedir.
 
Endekslerin yeni hali 1 Nisan 2020 itibarı ile geçerli olacaktır. Endeksler ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.katilimendeksi.org  adresinden ulaşılabilir.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833239


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KNFRT 6,60 11.038.620 % 10,00  
TIRE 5,72 27.281.799 % 10,00  
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Frank 6,8269 6,8680 % 1,02  
Riyal 1,7400 1,7487 % 1,64  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.617 1.619 -10,33  
Altın Gr. 341 342 3,70  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,96 14,01 -0,46  
Gümüş Gr. 2,96 2,97 -0,03  
B. Petrol 26,43 26,43 -1,52  
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