***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBizim Menkul Değerler A.Ş. İştiraki olan Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. ile 23.12.2019 tarihinde birleşme yolu ile devri gerçekleşmiş olup , 01.01.2020 tarihinden itibaren , Bizim Menkul Değerler A.Ş. ‘nin İştiraki mevcut olmadığından tarafımızca düzenlenecek Finansal Raporların SOLO olarak düzenleneceğini , KAP İnternet sitesindeki konsolide tablo şablonumuz ile Finansal tablo bildirim süremizin bu değişikliğe göre revize edilmesi hususunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844462BIST