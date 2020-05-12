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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.05.2020 15:09
GÜNCEL HABERLER



***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bizim Menkul Değerler A.Ş. İştiraki olan Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. ile 23.12.2019 tarihinde birleşme yolu ile devri gerçekleşmiş olup , 01.01.2020 tarihinden itibaren , Bizim Menkul Değerler A.Ş. ‘nin İştiraki mevcut olmadığından tarafımızca düzenlenecek Finansal Raporların SOLO olarak düzenleneceğini , KAP İnternet sitesindeki  konsolide tablo şablonumuz ile  Finansal tablo bildirim süremizin bu değişikliğe göre revize edilmesi hususunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844462


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GLRYH 20,24 1.614.909 % 10,00  
EMNIS 3,08 87.546 % 10,00  
TKURU 17,60 219.454 % 10,00  
IZTAR 7,60 641.372 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6036 8,6467 % -1,07  
Frank 7,1633 7,2064 % -1,03  
Riyal 1,8514 1,8606 % -1,40  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 6,18  
Altın Gr. 384 384 -2,09  
Cumhuriyet 2.472 2.514 -23,60  
Tam 2.544 2.580 -24,20  
Yarım 1.242 1.261 -11,80  
Çeyrek 621 631 -5,90  
Gümüş.Ons 15,51 15,55 0,05  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 -0,03  
B. Petrol 30,57 30,57 0,94  
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