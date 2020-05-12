***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.05.2020 15:09
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bizim Menkul Değerler A.Ş. İştiraki olan Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. ile 23.12.2019 tarihinde birleşme yolu ile devri gerçekleşmiş olup , 01.01.2020 tarihinden itibaren , Bizim Menkul Değerler A.Ş. ‘nin İştiraki mevcut olmadığından tarafımızca düzenlenecek Finansal Raporların SOLO olarak düzenleneceğini , KAP İnternet sitesindeki konsolide tablo şablonumuz ile Finansal tablo bildirim süremizin bu değişikliğe göre revize edilmesi hususunu kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844462
BIST
15:0999.327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 1.534,75
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.327
En Düşük
97.740
15:096,9930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0801
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
15:097,5957
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0536
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
15:09383,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,74
|Açılış
|: 383,29
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
382,06
BIST En Aktif Hisseler
|AVHOL
|1,76
|1.167.538
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.614.909
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.454
|% 10,00
|
|IZTAR
|7,60
|641.372
|% 9,99
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,73
|58.254.359
|% -6,19
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|SAFKR
|4,15
|697.263
|% -4,82
|
|ECILC
|5,42
|551.438.833
|% 9,94
|
|ASELS
|27,32
|472.957.298
|% 1,71
|
|GARAN
|7,82
|427.899.783
|% 0,77
|
|ISFIN
|3,78
|388.134.204
|% -3,08
|
|MGROS
|33,20
|385.432.518
|% 5,06
|
|IHLGM
|1,19
|227.989.715
|% -1,65
|
|EKGYO
|1,34
|226.386.668
|% 8,06
|
|KRDMD
|2,39
|298.380.315
|% 1,70
|
|IEYHO
|0,61
|73.710.316
|% 7,02
|
|IHLAS
|0,69
|78.342.921
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6036
|8,6467
|% -1,07
|
|Frank
|7,1633
|7,2064
|% -1,03
|
|Riyal
|1,8514
|1,8606
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|6,18
|
|Altın Gr.
|384
|384
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|2.472
|2.514
|-23,60
|
|Tam
|2.544
|2.580
|-24,20
|
|Yarım
|1.242
|1.261
|-11,80
|
|Çeyrek
|621
|631
|-5,90
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,57
|30,57
|0,94
|
Seans Raporu
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15:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1467, 39 artarak (% 1.28 ) 115, 675
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15:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi IHLGM, EKGYO, KRDMD
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15:19XU100
Endeks 99, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 44 üstünde . İşlem hacmi 7, 854.00 milyon TL de
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15:19BASCM
Yüzde 7.37 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 106 adet işlem
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15:17KATMR
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 952, 804 adet işlem