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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2020 19:32
GÜNCEL HABERLER



***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Danışmanlığını yaptığımız Katılım Bankaları'nın sponsorluğundaki, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım Endeksleri 2020 2. Çeyrek dönemsel gözden geçirme çalışması sonucu Katılım 30 ve Katılım 50 Endekslerinde yer alacak hisse senetleri ektedir.  
 Endekslerin yeni hali 1 Ekim 2020 itibarı ile geçerli olacaktır. Endeksler ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.katilimendeksi.org adresinden ulaşılabilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877305


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,88 6.443.427 % 10,00  
EMNIS 36,30 657.030 % 10,00  
EGCYO 1,43 1.123.053 % 10,00  
ISGSY 10,12 22.742.401 % 10,00  
YAPRK 53,35 2.306.160 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8313 7,8346 % 0,44  
Euro 9,1895 9,2027 % 1,08  
Sterlin 10,0401 10,0905 % 0,54  
Frank 8,4892 8,5403 % 0,95  
Riyal 2,0832 2,0936 % 0,40  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 15,01  
Altın Gr. 477 477 5,21  
Cumhuriyet 3.153 3.201 44,00  
Tam 3.141 3.220 45,06  
Yarım 1.518 1.558 21,79  
Çeyrek 761 779 10,90  
Gümüş.Ons 24,26 24,30 0,61  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,17  
B. Petrol 41,28 41,28 -1,59  
Seans Raporu 18:05
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