***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 17:39
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/09/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılım Endeksleri 2020 3. Çeyrek dönemsel gözden geçirme çalışması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895456
BIST
17:421.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,73
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.455
En Düşük
1.436
17:427,3501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0881
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
17:429,0179
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0767
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
17:42444,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,58
|Açılış
|: 444,26
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,37
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ALCAR
|374,00
|262.853.053
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.747.024
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.691.152
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.170.072
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|EMKEL
|5,38
|14.800.707
|% -9,58
|
|GUBRF
|76,60
|2.505.831.411
|% 8,81
|
|THYAO
|12,90
|1.433.820.722
|% 2,22
|
|GARAN
|9,96
|1.240.438.422
|% 0,81
|
|KRDMD
|5,64
|1.053.846.958
|% 0,53
|
|KARTN
|103,80
|1.007.412.102
|% 0,39
|
|KARSN
|3,23
|762.266.262
|% 2,87
|
|SKBNK
|1,54
|344.068.103
|% -1,91
|
|GSDHO
|2,47
|478.144.883
|% 0,82
|
|TSKB
|1,80
|342.442.107
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,64
|1.053.846.958
|% 0,53
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3472
|7,3501
|% -1,18
|
|Euro
|9,0121
|9,0186
|% -0,84
|
|Sterlin
|9,8968
|9,9464
|% -0,69
|
|Frank
|8,2702
|8,3200
|% -0,70
|
|Riyal
|1,9526
|1,9624
|% -1,18
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|6,07
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-3,72
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|-0,09
|
|B. Petrol
|51,52
|51,52
|0,62
|