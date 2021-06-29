***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2021 10:10
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Danışmanlığını yaptığımız Katılım Bankaları'nın sponsorluğundaki, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım Endeksleri 2021 1. Çeyrek dönemsel gözden geçirme çalışması sonucu Katılım 30 ve Katılım 50 Endekslerinde yer alacak hisse senetleri ektedir.
Endekslerin yeni hali 1 Temmuz 2021 itibarı ile geçerli olacaktır. Endeksler ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.katilimendeksi.org adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944703
BIST
10:581.366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,83
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.360
10:588,7298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7461
En Düşük
8,6689
10:5810,4026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0324
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4269
En Düşük
10,3438
10:58497,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,85
|Açılış
|: 497,73
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler10:58
|TKURU
|271,00
|2.101.063
|% 9,98
|
|YAPRK
|39,02
|3.571.720
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|12.385.801
|% 9,88
|
|SAMAT
|4,79
|7.364.592
|% -9,11
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|IDEAS
|57,05
|923.213
|% -7,98
|
|ALKA
|16,69
|6.712.410
|% -6,13
|
|BASCM
|10,87
|10.870
|% -5,64
|
|THYAO
|13,76
|296.740.188
|% -0,72
|
|GARAN
|8,17
|264.079.404
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,93
|208.356.993
|% -0,52
|
|KUTPO
|57,50
|154.179.125
|% 5,80
|
|KOZAL
|115,80
|137.611.315
|% -0,77
|
|EKGYO
|1,93
|208.356.993
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,17
|81.058.704
|% 0,46
|
|TSKB
|1,26
|44.290.495
|% -0,79
|
|GARAN
|8,17
|264.079.404
|% -0,12
|
|SKBNK
|1,07
|27.328.298
|% 0,00
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7276
|8,7298
|% 0,54
|
|Euro
|10,3954
|10,4026
|% 0,31
|
|Sterlin
|12,0605
|12,1210
|% 0,29
|
|Frank
|9,4473
|9,5042
|% 0,40
|
|Riyal
|2,3197
|2,3313
|% 0,42
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-9,30
|
|Altın Gr.
|498
|498
|1,05
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,01
|
|B. Petrol
|74,15
|74,15
|0,01
|