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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2021 17:04



***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Danışmanlığını yaptığımız Katılım Bankaları'nın sponsorluğundaki, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım Endeksleri 2021 2. Çeyrek dönemsel gözden geçirme çalışması sonucu Katılım 30 ve Katılım 50 Endekslerinde yer alacak hisse senetleri ektedir.  
 Endekslerin yeni hali 1 Ekim 2021 itibarı ile geçerli olacaktır. Endeksler ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.katilimendeksi.org adresinden ulaşılabilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965749


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MANAS 17,29 41.042.244 % 9,99  
DOBUR 22,90 1.712.262 % 9,99  
KAPLM 23,86 9.511.349 % 9,95  
SODSN 24,54 280.519 % 9,95  
ISBIR 56,40 2.577.013 % 9,94  
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17:07 Alış Satış %  
Dolar 8,8742 8,8782 % 0,09  
Euro 10,3206 10,3473 % -0,29  
Sterlin 11,8984 11,9581 % -0,56  
Frank 9,4892 9,5464 % -0,14  
Riyal 2,3577 2,3695 % 0,05  
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17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 0,98  
Altın Gr. 495 495 1,17  
Cumhuriyet 3.283 3.333 8,00  
Tam 3.267 3.349 10,14  
Yarım 1.579 1.620 4,91  
Çeyrek 792 810 2,45  
Gümüş.Ons 21,61 21,64 -0,83  
Gümüş Gr. 6,18 6,19 -0,22  
B. Petrol 77,77 77,77 -0,58  
Seans Raporu 17:07
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