***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2021 17:04
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/06/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Danışmanlığını yaptığımız Katılım Bankaları'nın sponsorluğundaki, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım Endeksleri 2021 2. Çeyrek dönemsel gözden geçirme çalışması sonucu Katılım 30 ve Katılım 50 Endekslerinde yer alacak hisse senetleri ektedir.
Endekslerin yeni hali 1 Ekim 2021 itibarı ile geçerli olacaktır. Endeksler ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.katilimendeksi.org adresinden ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965749
BIST
17:071.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.392
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
1.397
En Düşük
1.390
17:078,8782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0079
|Açılış
|: 8,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8878
En Düşük
8,8287
17:0710,3473
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0303
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4068
En Düşük
10,2934
17:07494,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 494,94
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
498,16
En Düşük
493,86
BIST En Aktif Hisseler17:07
|MANAS
|17,29
|41.042.244
|% 9,99
|
|DOBUR
|22,90
|1.712.262
|% 9,99
|
|KAPLM
|23,86
|9.511.349
|% 9,95
|
|SODSN
|24,54
|280.519
|% 9,95
|
|ISBIR
|56,40
|2.577.013
|% 9,94
|
|KTSKR
|41,04
|167.418.267
|% -10,00
|
|OYLUM
|10,37
|1.434.990
|% -9,98
|
|ORCAY
|17,30
|329.862.809
|% -9,19
|
|GEDIK
|7,38
|52.462.901
|% -8,66
|
|DIRIT
|3,80
|665.107
|% -8,21
|
|KOZAL
|96,30
|455.085.435
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,38
|395.376.534
|% 1,71
|
|ORCAY
|17,30
|329.862.809
|% -9,19
|
|RALYH
|6,21
|276.794.818
|% 0,16
|
|INVEO
|109,90
|241.000.823
|% -4,10
|
|YKBNK
|2,38
|395.376.534
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,79
|135.870.285
|% 0,56
|
|ODAS
|1,37
|98.606.714
|% 2,24
|
|PEKGY
|0,97
|44.012.099
|% 1,04
|
|RALYH
|6,21
|276.794.818
|% 0,16
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8742
|8,8782
|% 0,09
|
|Euro
|10,3206
|10,3473
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,8984
|11,9581
|% -0,56
|
|Frank
|9,4892
|9,5464
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3577
|2,3695
|% 0,05
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|0,98
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,17
|
|Cumhuriyet
|3.283
|3.333
|8,00
|
|Tam
|3.267
|3.349
|10,14
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|4,91
|
|Çeyrek
|792
|810
|2,45
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,64
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,22
|
|B. Petrol
|77,77
|77,77
|-0,58
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:19SAFKR
Yüzde 6.82 oranında artışla 7.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 062, 114 adet işlem
-
17:18EMKEL
Yüzde 7.95 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 901, 656 adet işlem
-
17:17BTCIM
Yüzde 4.06 oranında artışla 12.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 693, 587 adet işlem
-
17:16GUBRF
Yüzde 4.24 oranında artışla 49.16 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 922, 863 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 73 artarak (% 0.73 ) 1, 490