***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/06/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDanışmanlığını yaptığımız Katılım Bankaları'nın sponsorluğundaki, Borsa İstanbul tarafından hesaplanan Katılım Endeksleri 2021 2. Çeyrek dönemsel gözden geçirme çalışması sonucu Katılım 30 ve Katılım 50 Endekslerinde yer alacak hisse senetleri ektedir.Endekslerin yeni hali 1 Ekim 2021 itibarı ile geçerli olacaktır. Endeksler ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.katilimendeksi.org adresinden ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965749BIST