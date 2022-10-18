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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.10.2022 17:47
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Transtürk Holding A.Ş. paylarına ilişkin zorunlu pay alım teklif süreci 13.10.2022-26.10.2022 saat 17:00'a kadar 10 iş günü olarak planlamıştır. 
18/10/2022 tarihinde
95.850,14 pay adedi karşılığı 14.377,52TL tutarında bir adet pay alım teklifi gelmiştir. 
Bilgilerinize arz ederiz





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072732


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Tam 6.668 6.753 24,00  
Yarım 3.249 3.303 14,00  
Çeyrek 1.628 1.653 8,00  
Gümüş.Ons 18,63 18,66 -0,01  
Gümüş Gr. 11,12 11,13 -0,04  
B. Petrol 89,17 89,17 -2,45  
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