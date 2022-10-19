***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 18:09
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Transtürk Holding A.Ş. paylarına ilişkin zorunlu pay alım teklif süreci 13.10.2022-26.10.2022 saat 17:00'a kadar 10 iş günü olarak planlamıştır.
19/10/2022 tarihinde pay alım teklifi gelmemiştir.
Bilgilerinize arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072943
BIST
17:563.891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 49,86
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:5618,5949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:5618,2307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0981
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:56976,73
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -10,75
|Açılış
|: 977,02
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:53
|GESAN
|149,60
|550.175.924
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|108.584.651
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.161.010
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|302.386.334
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|44.092.335
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,99
|25.961.858
|% -8,11
|
|ODAS
|7,77
|5.361.196.911
|% -7,17
|
|AKFGY
|4,14
|338.063.543
|% -6,55
|
|KLKIM
|34,90
|140.297.779
|% -5,16
|
|PEGYO
|2,45
|39.573.224
|% -5,04
|
|THYAO
|97,50
|5.844.107.985
|% 0,26
|
|YKBNK
|9,76
|5.725.144.420
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,72
|5.506.685.653
|% 4,17
|
|ODAS
|7,77
|5.361.196.911
|% -7,17
|
|ISCTR
|10,04
|4.336.122.137
|% 6,02
|
|ODAS
|7,77
|5.361.196.911
|% -7,17
|
|YKBNK
|9,76
|5.725.144.420
|% 3,94
|
|EKGYO
|4,42
|2.054.751.926
|% 0,68
|
|ISCTR
|10,04
|4.336.122.137
|% 6,02
|
|AKBNK
|15,72
|5.506.685.653
|% 4,17
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5865
|18,5897
|% 0,03
|
|Euro
|18,1540
|18,2556
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,8888
|20,9936
|% -0,44
|
|Frank
|18,4608
|18,5720
|% -0,87
|
|Riyal
|4,9317
|4,9565
|% -0,06
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.634
|-18,56
|
|Altın Gr.
|977
|978
|-9,93
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.649
|6.740
|-24,00
|
|Yarım
|3.240
|3.295
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.649
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,06
|-0,16
|
|B. Petrol
|90,61
|90,61
|0,58
|
Seans Raporu
17:53
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17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
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17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
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17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
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17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem