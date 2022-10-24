***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.10.2022 20:47
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Transtürk Holding A.Ş. paylarına ilişkin zorunlu pay alım teklif süreci 13.10.2022-26.10.2022 saat 17:00'a kadar 10 iş günü olarak planlamıştır.
24/10/2022 tarihinde
2.470,00 pay adedi karşılığı 370,50TL tutarında iki adet pay alım teklifi gelmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073744
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,5575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0238
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0421
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05983,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -7,19
|Açılış
|: 983,28
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5503
|18,5575
|% -0,13
|
|Euro
|18,2988
|18,3726
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,8825
|20,9873
|% -0,28
|
|Frank
|18,4493
|18,5605
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9235
|4,9482
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-8,17
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.630
|6.758
|49,00
|
|Yarım
|3.231
|3.299
|19,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.651
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,46
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528