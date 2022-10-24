***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTranstürk Holding A.Ş. paylarına ilişkin zorunlu pay alım teklif süreci 13.10.2022-26.10.2022 saat 17:00'a kadar 10 iş günü olarak planlamıştır.24/10/2022 tarihinde2.470,00 pay adedi karşılığı 370,50TL tutarında iki adet pay alım teklifi gelmiştir.Bilgilerinize arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073744BIST