***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26/10/2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTranstürk Holding A.Ş. paylarına ilişkin 13.10.2022-26.10.2022 tarihleri arasında 10 iş günü olarak planlanan zorunlu pay alım teklif süreci sona ermiş olup, süreç dahilinde toplam altı ortaktan 155.958,353 pay adedi karşılığı 23.393,75TL tutarında pay alım teklifi gelmiştir.Bilgilerinize arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074434BIST