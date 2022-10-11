***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıTRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiARİF EROĞLUPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)0,15Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan TarihPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuBİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi13/10/2022Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi26/10/2022Bitiş Saati17:00Konuya İlişkin Özel ŞartlarAçıklamalarTranstürk Holding A.Ş.'nin 48,78 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının Arif Eroğlu tarafından devralınması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde Arif Eroğlu'nun zorunlu pay alım teklifi yapma yükümlülüğü doğmuştur. Kurul'a yapılan başvuru 06.10.2022 tarih ve 58/1454 sayılı toplantısında, zorunlu pay alım teklifi fiyatının 1 TL nominal değere denk (100 adet pay) B grubu payı için 0,15 TL olması kaydı ile kabul edilmiştir.Kurulca onaylanmış "Pay Alım Teklifi Bilgi Formu" ve "Pay Alım Teklifi Talep Formu" ekte yer almakta olup, ayrıcawww.transturk.com.trvewww.bmd.com.trinternet adreslerinde yayımlanacaktır.Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nda belirtildiği üzere pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değere denk (100 adet pay) B grubu payı için 0,15 TL'dir.Zorunlu Pay Alım Teklifi süreci, 13.10.2022 saat 09:00 ile 26.10.2022 saat 17:00 arasında 10 iş günü boyunca devam edecek olup, uygulanacak işlem ve prosedürler Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nda açıklanmaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070892BIST