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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

11.10.2022 18:05
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu


***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )

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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
TRANSTÜRK HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
ARİF EROĞLU
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
0,15
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
-
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
13/10/2022
Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
26/10/2022
Bitiş Saati
17:00
Konuya İlişkin Özel Şartlar
.
Açıklamalar

Transtürk Holding A.Ş.'nin 48,78 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı paylarının Arif Eroğlu tarafından devralınması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği çerçevesinde Arif Eroğlu'nun zorunlu pay alım teklifi yapma yükümlülüğü doğmuştur. Kurul'a yapılan başvuru 06.10.2022 tarih ve 58/1454 sayılı toplantısında, zorunlu pay alım teklifi fiyatının 1 TL nominal değere denk (100 adet pay) B grubu payı için 0,15 TL olması kaydı ile kabul edilmiştir.
 
Kurulca onaylanmış "Pay Alım Teklifi Bilgi Formu" ve "Pay Alım Teklifi Talep Formu" ekte yer almakta olup, ayrıca
www.transturk.com.tr
ve
www.bmd.com.tr
internet adreslerinde yayımlanacaktır.
 
Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nda belirtildiği üzere pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değere denk (100 adet pay) B grubu payı için 0,15 TL'dir.
 
Zorunlu Pay Alım Teklifi süreci, 13.10.2022 saat 09:00 ile 26.10.2022 saat 17:00 arasında 10 iş günü boyunca devam edecek olup, uygulanacak işlem ve prosedürler Pay Alım Teklifi Bilgi Formu'nda açıklanmaktadır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070892


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