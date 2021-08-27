***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.08.2021 16:12
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
YUSUF ÖKSÜZÖMER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALPASLAN BAKİ ERTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALİ AKBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
YÜCEL KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960793
BIST
18:051.458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,71
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.458
En Düşük
1.444
18:058,3523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0357
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3443
18:059,8534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0281
|Açılış
|: 9,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8983
En Düşük
9,8344
18:05486,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,30
|Açılış
|: 486,44
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
481,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESA
|10,12
|6.994.512
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|4.481.840
|% 10,00
|
|KENT
|192,80
|1.447.374
|% 9,98
|
|YAPRK
|34,00
|47.812.642
|% 9,96
|
|BALAT
|6,86
|1.709.183
|% 9,94
|
|SUMAS
|93,90
|1.752.724
|% -9,97
|
|EDATA
|12,13
|6.917.715
|% -9,95
|
|UTPYA
|20,20
|3.257.946
|% -7,76
|
|TSGYO
|3,39
|13.064.993
|% -6,09
|
|KATMR
|1,54
|92.327.746
|% -5,91
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|THYAO
|12,68
|811.879.004
|% -0,86
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|GESAN
|23,18
|642.539.451
|% -5,85
|
|PETKM
|6,24
|502.171.188
|% 2,63
|
|YKBNK
|2,56
|452.942.387
|% 1,19
|
|ODAS
|1,47
|218.163.570
|% 0,68
|
|GARAN
|9,56
|1.072.883.462
|% 1,27
|
|KARSN
|3,92
|427.155.953
|% 7,40
|
|KRDMD
|7,74
|666.406.355
|% 2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3490
|8,3523
|% -0,43
|
|Euro
|9,8444
|9,8534
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,4576
|11,5150
|% 0,04
|
|Frank
|9,1162
|9,1711
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2191
|2,2303
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|21,55
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,63
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.266
|17,00
|
|Tam
|3.202
|3.284
|19,25
|
|Yarım
|1.547
|1.589
|9,31
|
|Çeyrek
|776
|794
|4,66
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,07
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|1,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58INFO
Yüzde 5.07 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 884, 260 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, BIMAS, GUBRF
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KRDMD, SAHOL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 23 artarak (% 0.10 ) 1, 283
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ISBIR, YAPRK, AKFGY, DESA, YYAPI, BALAT