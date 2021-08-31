***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.08.2021 17:45
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
YUSUF ÖKSÜZÖMER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
ENİS GÜÇLÜ ŞİRİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALPASLAN BAKİ ERTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET ALİ AKBEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
YÜCEL KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
CEMAL OKUMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960998
BIST
18:051.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.458
|
1.474
En Düşük
1.463
18:058,3187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0537
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,3903
En Düşük
8,2868
18:059,8349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0491
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8450
|
9,9266
En Düşük
9,7944
18:05485,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,25
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 487,25
|
490,35
En Düşük
481,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|37,40
|22.778.116
|% 10,00
|
|ULAS
|3,85
|16.111.215
|% 10,00
|
|UTPYA
|22,22
|1.338.795
|% 10,00
|
|MANAS
|18,82
|24.576.967
|% 9,99
|
|EDATA
|13,34
|152.412.750
|% 9,98
|
|AGYO
|3,70
|21.831.260
|% -6,80
|
|KGYO
|7,01
|22.377.643
|% -6,16
|
|MMCAS
|5,20
|219.143
|% -5,63
|
|ORMA
|28,50
|326.163
|% -5,06
|
|YONGA
|20,36
|442.435
|% -4,77
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|TUPRS
|101,70
|732.255.381
|% 2,11
|
|THYAO
|12,68
|680.732.539
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|MRGYO
|1,11
|109.543.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,78
|546.759.474
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3121
|8,3187
|% -0,64
|
|Euro
|9,8193
|9,8349
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,3981
|11,4553
|% -0,73
|
|Frank
|9,0434
|9,0979
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2092
|2,2203
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|5,01
|
|Altın Gr.
|485
|486
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-19,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-22,56
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,91
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|71,59
|71,59
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SISE, PETKM
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, TCELL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 31 artarak (% 1.03 ) 1, 302
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, DAGI, BALAT, DIRIT, METUR, EDATA, ANELE, AKYHO, AKFGY, HURGZ
-
17:59
ALCAR, AKFGY, YAPRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında