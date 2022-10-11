***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)YUSUF ÖKSÜZÖMER Erkek Yönetim Kurulu BaşkanıCEMAL OKUMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan VekiliALPASLAN BAKİ ERTEKİN Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiYÜCEL KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiSÜLEYMAN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET İRFAN KURT Erkek Yönetim Kurulu ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviYUSUF ÖKSÜZÖMER Yönetim Kurulu BaşkanıCEMAL OKUMUŞ Yönetim kurulu Başkan VekiliALPASLAN BAKİ ERTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi - CEOMEHMET İRFAN KURT Yönetim Kurulu ÜyesiYÜCEL KAHRAMAN Yönetim Kurulu ÜyesiSÜLEYMAN ÖZDEMİR Yönetim Kurulu ÜyesiFATMA SELÇUK Genel MüdürAHMET COŞKUNER Yönetmenhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070592BIST