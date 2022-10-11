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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2022 09:29
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
YUSUF ÖKSÜZÖMER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
CEMAL OKUMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALPASLAN BAKİ ERTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
YÜCEL KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
SÜLEYMAN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET İRFAN KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
YUSUF ÖKSÜZÖMER Yönetim Kurulu Başkanı
CEMAL OKUMUŞ Yönetim kurulu Başkan Vekili
ALPASLAN BAKİ ERTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi - CEO
MEHMET İRFAN KURT Yönetim Kurulu Üyesi
YÜCEL KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi
SÜLEYMAN ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA SELÇUK Genel Müdür
AHMET COŞKUNER Yönetmen




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070592


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KONTR 82,50 1.200.903.680 % 10,00  
INVEO 19,80 86.345.463 % 10,00  
SEYKM 7,48 81.015.836 % 10,00  
ERCB 42,48 95.046.831 % 9,99  
SANEL 10,02 4.548.718 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5792 18,5839 % 0,04  
Euro 17,9968 18,0395 % 0,06  
Sterlin 20,4395 20,5420 % -0,20  
Frank 18,4850 18,5963 % -0,11  
Riyal 4,9282 4,9530 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 -0,88  
Altın Gr. 996 997 0,03  
Cumhuriyet 6.712 6.813 -71,00  
Tam 6.705 6.779 -2,00  
Yarım 3.267 3.314 -1,00  
Çeyrek 1.637 1.657 0,00  
Gümüş.Ons 19,44 19,47 -0,16  
Gümüş Gr. 11,63 11,64 -0,11  
B. Petrol 96,02 96,02 -0,17  
Seans Raporu 18:05
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