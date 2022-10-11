***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.10.2022 09:29
***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
YUSUF ÖKSÜZÖMER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı
CEMAL OKUMUŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili
ALPASLAN BAKİ ERTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
YÜCEL KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
SÜLEYMAN ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET İRFAN KURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
YUSUF ÖKSÜZÖMER Yönetim Kurulu Başkanı
CEMAL OKUMUŞ Yönetim kurulu Başkan Vekili
ALPASLAN BAKİ ERTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi - CEO
MEHMET İRFAN KURT Yönetim Kurulu Üyesi
YÜCEL KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi
SÜLEYMAN ÖZDEMİR Yönetim Kurulu Üyesi
FATMA SELÇUK Genel Müdür
AHMET COŞKUNER Yönetmen
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070592
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
0
En Düşük
0
18:0518,5862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6622
En Düşük
18,5467
18:0518,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0876
En Düşük
17,9829
18:05996,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 996,60
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
993,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5792
|18,5839
|% 0,04
|
|Euro
|17,9968
|18,0395
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,4395
|20,5420
|% -0,20
|
|Frank
|18,4850
|18,5963
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9282
|4,9530
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-0,88
|
|Altın Gr.
|996
|997
|0,03
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.705
|6.779
|-2,00
|
|Yarım
|3.267
|3.314
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,44
|19,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,02
|96,02
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TOASO, AKSEN
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.14 ) 3, 167
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUUN, COSMO, YAPRK, KMPUR, MEGAP, MEGAP, KTSKR, SAYAS, HUNER, CRFSA
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INFO, KIMMR, MARTI
-
17:59
DOKTA, TRCAS, POLTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında