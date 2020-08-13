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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

13.08.2020 19:01
GÜNCEL HABERLER



***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01/06/2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2020
Karar Sayısı
011
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
                                                                                 
   KARAR TARİHİ
   :
   13.08.2020

   KARAR NO
   :
   2020 – 011

   KARAR KONUSU
   :
   Finansal Raporlara İlişkin Sorumluluk  Beyanı Hakkında.

   TOPLANTI TARİHİ
   :
   13.08.2020

   BAŞKANIN ADI VE SOYADI
   :
   İsmail GÜLER

   BAŞKAN VEKİLİ
   :
   Enis Güçlü ŞİRİN

   YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
   :
   Alpaslan Baki ERTEKİN, Mehmet Ali AKBEN,

   Muhammed Emin SARIOĞLU.

KARARIN METNİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)  01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,
 
b)  Şirketimize ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz. 
 
           
    İsmail GÜLER
Başkan
    
    Enis Güçlü ŞİRİN
Başkan Vekili

             
    Alpaslan Baki ERTEKİN
Üye
    Mehmet Ali AKBEN
Üye
   Muhammed Emin SARIOĞLU
Üye





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868815


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