***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/06/2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi13/08/2020Karar Sayısı011Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıBİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİYÖNETİM KURULU KARARIKARAR TARİHİ13.08.2020KARAR NO2020 – 011KARAR KONUSUFinansal Raporlara İlişkin Sorumluluk Beyanı Hakkında.TOPLANTI TARİHİ13.08.2020BAŞKANIN ADI VE SOYADIİsmail GÜLERBAŞKAN VEKİLİEnis Güçlü ŞİRİNYÖNETİM KURULU ÜYELERİAlpaslan Baki ERTEKİN, Mehmet Ali AKBEN,Muhammed Emin SARIOĞLU.KARARIN METNİSERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIa) 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,b) Şirketimize ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.İsmail GÜLERBaşkanEnis Güçlü ŞİRİNBaşkan VekiliAlpaslan Baki ERTEKİNÜyeMehmet Ali AKBENÜyeMuhammed Emin SARIOĞLUÜyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868815BIST