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***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.10.2020 14:32
GÜNCEL HABERLER



***BMK*** BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2020
Karar Sayısı
015
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                       BİZİM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
 
 
KARAR TARİHİ                          : 28.10.2020
 
KARAR NO
                               
: 2020 – 015
 
KARARIN KONUSU
                   
: 01.01.2020 – 30.09.2020 Finansal Raporlara İlişkin
   
Sorumluluk Beyanı
TOPLANTI TARİHİ                     : 28.10.2020
 
BAŞKANIN ADI VE SOYADI
     
: İsmail GÜLER
 
BAŞKAN VEKİLİ
                       
: Enis Güçlü ŞİRİN
 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
: Alpaslan Baki ERTEKİN, Mehmet Ali AKBEN, Muhammed Emin SARIOĞLU
 
KARARIN METNİ
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN, SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiği,
 
b) Şirketimize ait görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını mevcudun oy çokluğu ile beyan ederiz.
 
 
İsmail GÜLER                                      Enis Güçlü ŞİRİN                                                                                                                                                                                          Başkan                                                Başkan Vekili
 
 
 
Alpaslan Baki ERTEKİN                   Mehmet Ali AKBEN                        Muhammed Emin SARIOĞLU                                                                                                                                                          Üye                                               Üye                                                      Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884698


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